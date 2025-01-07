РФ вдається до хитрощів, щоб обійти ППО Києва під час ударів дронами – експерт

Російські окупанти під час атак безпілотниками по столиці України активно змінюють висоту і ешелони прольоту, а також маршрути.

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РФ вдається до хитрощів, щоб обійти ППО Києва під час ударів дронами, зазначає експерт/ колаж: Главред, фото: скрін, t.me/SJTF_Odes

Основні тези Храпчинського:

Окупанти змінюють висоту і маршрути прольоту дронів під час атак по Києву

Таким чином російські загарбники хочуть обійти українську ППО

Російські окупанти під час атаки дронами по Києву вдаються до хитрощів, щоб обійти протиповітряну оборону. Загарбники для цього активно змінюють висоту прольоту безпілотників, а також маршрути, за якими вони рухаються.

Деяким дронам останнім часом вдавалося прорватися і завдали ударів по центру столиці. Про це сказав заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в інтерв’ю Главреду.

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"Питання не в технологічності, а в стратегії використання. Ворог активно змінює висоту і ешелони прольоту, а також маршрути. З урахуванням кількості дронів, випущених по Києву, можна стверджувати, що деякі з них прорвалися і завдали ударів, які ми побачили в центрі міста. Не варто виокремлювати Банкову чи робити з неї "царське село", яке постраждало від удару дронів. Згадайте, скільки разів були влучання по інших районах Києва. Крім того, значна частина ракет, які летять на Київ, спрямовані по центрах ухвалення рішень. Навіть якщо ракети збивають, уламки все одно пошкоджують міську інфраструктуру", – зазначив Храпчинський.

За його словами, ворог адаптується і намагається подолати українську ППО.

"Нам є над чим працювати, і ми розуміємо, куди рухатися. Головне завдання суспільства – підтримувати сили оборони, донатити та допомагати інженерам. Крім того, необхідно залучати нові кадри, щоб масштабувати виробництво зброї", – підсумував експерт.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ тероризує Україну сотнями ракет і дронів. Захід недостатньо тисне на ворога, щоб припинити російський терор цивільного населення України.

Нагадаємо, у ніч на 6 січня РФ атакувала Україну ракетами та 128-ма БпЛА – стало відомо, скільки цілей збила ППО. Внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлі в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській і Київській областях, повідомили Повітряні сили України.

Також раніше повідомлялося, що окупанти влучили дроном по автобусу в Херсоні – є загиблий і поранені. Росіяни вдарили з безпілотника по громадському транспорту в Корабельному районі.

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Хто такий Анатолій Храпчинський? Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

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