Армія РФ окупувала три села на Харківщині та на Донбасі - Deep State

Ворог окупував Лозову, Іванівку та Шевченко, повідомляють аналітики.

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Лозова окупована армією РФ / Колаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Коротко:

Армія РФ окупувала Лозову, Іванівку та Шевченко

Окупанти просунулися в Торецьку і до Нової Кругляківки

Російські військові окупували село Лозова в Ізюмському районі Харківської області, а також населені пункти Іванівка та Шевченко в Донецькій області. Про це в ніч на 7 січня повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

"Ворог окупував Лозову і намагається просунутися до Нової Кругляківки", - ідеться в повідомленні.

відео дня

Також армія РФ просунулася в Торецьку.

Лозова / deepstatemap

Іванівка на карті / deepstatemap

Шевченко на карті / deepstatemap

У DeepState посилаються на опубліковане Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським відео, на якому зафіксовано поразку російської колони, що проводила штурмові дії за два кілометри на схід від Нової Кругляківки.

"Після певного затишшя відбувається активізація ворога на різних ділянках", - кажуть аналітики.

Довідка. Лозова - село в Україні, у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області. Населення становить 131 особу. До 2020 орган місцевого самоврядування - Богуславська сільська рада.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Згідно з вечірнім зведенням, опублікованим 6 січня, на Харківському напрямку українські війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах населених пунктів Оришанка, Золочів та Уди.

На Куп'янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій ЗСУ в районах Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили всі атаки.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу кафіри сконцентрували поблизу Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку окупанти 40 разів намагалися прорвати оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Луч, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Нове.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 25 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Слов'янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

Ситуація на фронті - останні новини

Російська окупаційна армія просунулася біля шести населених пунктів Донецької області, а саме - у Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного. Про це в ніч на 6 січня повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

Аналітики Інституту вивчення війни писали, що з кінця грудня російська окупаційна армія активізувала наступ на схід від Покровська Донецької області. Це може свідчити про те, що командування РФ, як і раніше, розглядає оточення Покровська як одну зі своїх ключових стратегічних цілей у цьому районі.

Російська окупаційна армія просунулася в місті Курахове і ще п'яти населених пунктах Донецької області. Про це в ніч на 2 січня повідомили аналітики проєкту DeepState. Зокрема, в окупантів є просування біля Вовкового, Нескучного, у Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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