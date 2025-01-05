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У Криму проблеми із загородженнями і "мостом Путіна": названо сценарій для ЗСУ

Андрій Ганчук
5 січня 2025, 14:12
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Природні фактори та дії Сил оборони України позначилися на стані російських фортифікацій на півострові, зазначив Владислав Селезньов.
ATACMS, Кримський міст
ЗСУ продовжать завдавати масованих ударів по окупованому Криму - експерт / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, соцмережі

Що сказав Селезньов:

  • Шторми та удари ЗСУ значно пошкодили фортифікації РФ у Криму
  • У росіян проблеми із загородженнями для захисту Кримського мосту
  • ЗСУ продовжуать завдавати масованих ударів по військах РФ у Криму

Шторми на Чорному морі восени і взимку спільно з ударами Сил оборони України по Криму і Керченському мосту дали свої плоди. У росіян з'явилися проблеми із загородженнями і "захистом" путінської естакади. Ситуація створює "вікно можливостей" для ЗСУ. Про це заявив колишній спікер Генштабу, військовий експерт Владислав Селезньов.

В інтерв'ю Обозреватель він розповів про те, що фіксуються руйнування споруд, які мали "захищати" незаконно побудований окупантами Кримський міст.

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"Руйнуються внаслідок дії моря. Осінні та зимові шторми на Чорному морі не дуже добре впливають на створення російською армією фортифікацій. Руйнуються не тільки бонові загородження, за допомогою яких супротивник намагається захистити Керченський міст, а й інженерні фортифікації і на узбережжі, на західній і південно-західній частині Криму, в Чорноморському, Сакському та Сімферопольському районах. Очевидно, що така діяльність української армії разом із природними факторами дає результати. Противник втрачає відповідні захисні споруди, що створює певне вікно можливостей для української армії", - зазначив експерт.

У Криму проблеми із загородженнями і 'мостом Путіна': названо сценарій для ЗСУ
Що відомо про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Згідно з його прогнозом, армія України продовжить завдавати масованих ракетних і дронів атак по російських окупантах та їхніх військових об'єктах у захопленому Криму.

"Я думаю, що українські Сили оборони продовжують діяти в рамках певного плану, спрямованого на максимальне вихолощення ворожого військового потенціалу на території тимчасово окупованого Криму. Масовані атаки в районі Севастополя, Козачої бухти, в районі розміщення 810-ї бригади морської піхоти, прильоти по різних військових об'єктах у Криму - це складова того самого спільного плану, спрямованого на реалізацію цієї місії", - підкреслив Владислав Селезньов.

Кримський міст - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, у вересні минулого року на захопленій Тузлі були помічені вежі-трансформери.

Окупанти їх спорудили для "захисту" Кримського поста. Росіяни намагалися зміцнити там "оборону" за допомогою ЗРПК Панцир-С1М.

Бонові загородження Кримського мосту в листопаді були винесені на берег морською течією. Ворог встановлював такі загородження, щоб "закрити" путінський міст від морських безпілотників Сил оборони України.

Кримський міст потребує термінового ремонту, зазначили партизани АТЕШ. Згідно з їхніми відомостями, внаслідок ударів ЗСУ сталася деградація елементів конструкцій естакади.

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Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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