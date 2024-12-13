Новий підхід до рекрутингу та навчання: Драпатий оголосив про велику реформу Сухопутних військ

Як пояснив Драпатий, буде переформатовано програми, відбудеться трансформація навчальних центрів для більш швидкої, але водночас якісної підготовки.

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Новий командувач Сухопутних військ анонсував зміни у підготовці військових / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/MinistryofDefence_UA

Основні тези Драпатого:

Сухопутні війська мають бути готові до нових викликів безпеці

Сухопутні війська мають стати високотехнологічними

Планується оптимізація управлінських процесів

Сухопутнівійська потребують змін і сучасного підходу до розвитку можливостей бійців. Таку думку висловив командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий у Telegam.

За його словами, насамперед потрібно змінити ставлення до людей. Якісна підготовка особового складу передбачає переформатування програм і трансформацію навчальних центрів для більш швидкої, але водночас високопрофесійної підготовки, відповідно до потреб ЗСУ та динаміки фронту.

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"Навички та вміння нашої основи - піхотинця - мають бути максимально прикладними та практичними, без зайвої лірики, а головними носіями цих знань буде сержантський корпус із бойовим досвідом", - додав він.

За його словами, Сухопутні війська мають бути готовими до нових викликів безпеки, що неможливо без прозорої моделі рекрутингу.

"По-друге, це технологічна перевага в озброєнні піхотинця. Сухопутні війська ЗСУ мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою. Зараз утримаюся від деталей. Будемо працювати тут спільно і злагоджено з командою Генерального штабу, президента України, Міністерства оборони та інших міністерств, нашим тилом - волонтерами та фондами", - написав він.

Крім того, планується оптимізація управлінських процесів. "Нам потрібна маневреність і ефективність в адміністративному апараті. Це буде досягнуто шляхом організаційних змін і цифровізації. Акцент на логістичному забезпеченні та підготовці", - написав Драпатий.

Він заявив, що головна мета - критично переглянути структуру витраченого часу офіцерського складу на канцеляризм, знайти більш корисне застосування вивільненого ресурсу.

"Підсумовуючи. Люди, технології та прозоре управління - це той фокус уваги, який буде впроваджено в Сухопутних військах Збройних сил України. Отримав на це підтримку від верховного головнокомандувача Збройних сил. Зміни неодмінно будуть", - написав він.

Сухопутні війська ЗСУ - останні новини

Як повідомляв Главред, 29 листопада президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола - заступником Головнокомандувача ЗСУ. Драпатий відомий організацією успішної оборони на Харківському напрямку, а Апостол - досвідчений командир 95-ї десантно-штурмової бригади.

Драпатий став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Главред дізнався, що про нього думають українські військові.

Привітання з Днем сухопутних військ України - красиві слова для захисників.

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Хто такий Михайло Драпатий? Михайло Драпатий - український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016-2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Глава оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024 року), глава оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024 року). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

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