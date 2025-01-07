Мокрий сніг та потужний вітер: синоптики назвали дату відчутного похолодання

Погода в Одесі буде однією з найтепліших 9 січня. Там температура повітря підвищиться до +12.

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Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 8 січня

Де температура повітря впаде до +14 градусів

Де оголосили 3 рівень небезпечності

Погода в Україні 8 січня буде дуже теплою, але місцями сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Через хуртовини та відлигу можуть зійти снігові лавини.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 8 січня температура повітря в Україні може підвищитись до +14 градусів. Однак вітер буде рвучкий у багатьох областях. Найближчої ночі очікуються дощі у західних областях. А вже увечері мокрий сніг буде і на півночі.

9-10 січня в Україні буде ще тепло, а вже 11 січня в регіони повернеться похолодання. Водночас "мінуси" будуть незначними.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото: ventusky

Погода 8 січня

В Україні 8 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях. У західних областях України буде ожеледиця. Вітер буде південний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах, Криму та на Приазов'ї будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; на півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 8 січня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+12 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +2...+5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото: meteoprog

Погода 8 січня у Києві

У Києві 8 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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