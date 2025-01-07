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РФ масово перекидає найбоєздатніші війська з України: в чому причина

Юрій Берендій
7 січня 2025, 03:03
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Росіяни були змушені перекидати боєздатні підрозділи з українського фронту для боїв в Курській області, зазначив Снєгирьов.
РФ масово перекидає найбоєздатніші війська з України: в чому причина
РФ масово перекидає найбоєздатніші війська з України / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Про що сказав Снєгирьов:

  • Росія була змушена перекинути війська з України до Курської області
  • Кремль витратив значні фінансові та матеріальні ресурси для захисту прикордонних з Україною областей
  • Сили оборони України активізацією на Курщині змогли "впіймати росіян на моменті" і завдати їм суттєвих втрат

Операція Збройних сил України в Курській області суттєво змінила розстановку сил на фронті, змусивши Росію перекинути з України близько 140-150 тисяч військових. Про це в ефірі "Київ24" повідомив військовий експерт і співголова ГО "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

"Зараз ми можемо говорити про те, що наступ в Курській області відтягнув з лінії бойового зіткнення в Україні приблизно 140-150 тисяч (російських військових - ред.). Це серйозні цифри", - зауважив він.

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Зокрема, були передислоковані найбоєздатніші підрозділи російських військ: 810-та бригада морської піхоти з Покровського напрямку, а також дивізії повітряно-десантних військ (7, 11, 76, 83 і 106) з Краматорського, Сіверського, Запорізького та Херсонського напрямків. Крім того, 116-та дивізія росгвардії спецпризначення була перекинута з району Вовчанська на Харківському напрямку. Ці дії дозволили стабілізувати ситуацію на кількох ділянках фронту в Україні.

Снєгирьов також зазначив, що після курської операції окупанти були змушені створити два оперативно-тактичні угруповання – Брянське та Бєлгородське – загальною чисельністю до 90 тисяч військових.

"Враховуючи, що росіяни очікують можливого удару чи то в Брянській, чи в Бєлгородській області, скоріше за все, що ці підрозділи будуть забезпечувати прикриття держкордону. Тому я не виключаю, що перекидати оперативні резерви в Курську область будуть безпосередньо з лінії бойових дій в Україні", - сказав військовий експерт.

Окрім людських ресурсів, Москва була змушена витрачати значні кошти на зміцнення своїх кордонів. Після початку операції ЗСУ в Курській області лише на оборонні споруди в Брянській області з федерального бюджету РФ виділили рекордні 200 мільйонів доларів. Подібна ситуація спостерігається й у Бєлгородській області.

"Курська операція змусила росіян витрачати гроші з федерального бюджету на створення додаткових інженерно-фортифікаційних ліній, що є великим успіхом для нас", – наголосив експерт.

Наступ українських сил у Курській області змусив Росію шукати нові способи захисту своїх територій, що водночас послабило її позиції на лінії фронту в Україні. Це стало ключовим елементом стратегічного плану, який дозволяє Силам оборони стабілізувати ситуацію та змусити Росію витрачати свої ресурси, підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Експерт також звернув увагу на активні дії українських військ у Курській області.

"Сили оборони України впіймали росіян на моменті їхнього наступу на позиції ЗСУ в Курській області, де власне й були зосереджені основні сили. Мовиться про наступ росіян в районі населеного пункту Мала Локня. Але на відміну від колон Сил оборони України, які були прикриті засобами РЕБ, колони росіян, які рухалися в бік Малої Локні, потрапили під вогонь засобів ураження Сил оборони України - це ствольна реактивна артилерія і дрони. Причому самі росіяни кажуть про безпрецедентний рівень втрат і в техніці, і в живій силі. Це показово", - прокоментував Снєгирьов.

Бої на Курщині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, стратегічний задум операції в Курській області відомий лише командуванню Сил оборони, проте голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголошує на її критичній важливості. Він зазначив, що спроби применшити значення цієї операції мають сліди російського впливу.

За даними DeepState, російські окупанти перейшли в наступ у Курській області, рухаючись у напрямку кордону із Сумщиною. Їхні сили просуваються до Малої Локні, Свердликового та Леонідівки.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що угруповання російських військ у Курській області зараз перебуває на рівні серпня минулого року, коли Україна розпочала там операцію. Навіть залучення військ КНДР не надало значного підсилення російським силам у регіоні.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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