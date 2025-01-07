Аналітики заявили про окупацію Лозової на Харківщині: в ЗСУ розповіли правду

Офіційний представник українських військових не розуміє, звідки "просочилась" інформація про захоплення міста.

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Захоплення ворогом Лозової офіційно не підтверджують / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБР, скрін з DeepState

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Аналітики DeepState повідомили про окупацію міста на Харківщині

В ЗСУ заявили, що інформація про окупацію Лозової не відповідає дійсності

В зазначеному районі немає серйозних бойових зіткнень

7 січня аналітики DeepState опублікували інформацію про окупацію армією країни-агресорки Росії населеного пункту Лозова, що у Харківській області. Однак офіційно ця інформація не підтвердилась.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов прокоментував ситуацію в місті в рамках телемарафону. За його словами, "інформація з місць протилежна".

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"Конкретно щодо Лозової. Мені важко сказати звідки розходиться інформація про її взяття", - зауважив він.

Трегубов також додав, що у командування ЗСУ навіть немає інформації щодо серйозних боєзіткнень на даній ділянці фронту, принаймні станом на зараз.

Наступ армії РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, з початку 2025 року на Харківському напрямку штурмові дії російських військ тривають безперервно. За словами військових, окупанти намагаються прорватися до річки Оскіл.

Раніше Главред писав, що голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко попередив про те, що противник продовжує тиснути на місто Куп'янськ, хоча важливішим для ворога буде захоплення іншого населеного пункту - Куп'янська-Вузлового, де є залізнична станція з необхідною інфраструктурою для обслуговування потягів.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Напередодні також стало відомо, що на тлі тиску зі сторони агресора РФ триває будівництво фортифікаційних споруд і зміцнення кругової оборони міст Ізюм і Балаклія в Харківській області.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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