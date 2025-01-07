Не могли повірити навіть в США: F-16 знищив 6 ракет РФ за один виліт

Історична операція сталася під час масованої атаки 13 грудня 2024 року.

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Український пілот поставив рекорд / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Командування Повітряних сил ЗСУ

Основне:

Український пілот знищив 6 російських ракет за один бойовий виліт

Інцидент стався 13 грудня 2024 року

Пілот використав чотири авіаційні ракети й авіаційну гармату для знищення цілей

Український пілот вперше в історії на F-16 збив 6 крилатих ракет за один бойовий виліт. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у Facebook.

За його словами, історична операція сталася під час масованої атаки 13 грудня 2024 року.

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Ігнат зауважив, що саме крилаті ракети – основна мета українського винищувача.

Пілот F-16 розповів, як йому вдалося збити ворожі ракети, які були в українському небі.

"Штурман наведення виводить мене на ворожі цілі, по курсу група з восьми крилатих ракет. Зближуюсь на відповідну дистанцію, бачу перешкоди – значить ракети мають власний РЕБ – так звані "засоби РЕБ індивідуального захисту". Приціл у F-ок досить потужний, якщо ціль вже в прицілі, то навіть під впливом РЕБ вона вже нікуди не дінеться з радару бортової РЛС. Я підлетів на зручну для роботи відстань, захопив цілі повторно, почергово запустив ракети і… влучив – обидві цілі знищено!", - поділився пілот.

Ігнат підкреслив, що пілот під крилами F-16 мав лише чотири авіаційні ракети класу "повітря-повітря" – дві середнього та дві ближнього радіуса дії. Першими він використав ракети із більшою дальністю, а потім довелося зближуватися на небезпечну відстань, щоб застосувати зброю ближнього бою.

Загалом український пілот знищив чотири ракети за допомогою авіаційних ракет і ще дві – авіаційною гарматою.

Полковник Юрій Ігнат додав, що саме цей випадок став унікальним, адже вперше в історії пілот F-16 знищив шість крилатих ракет за один виліт, дві з них - за допомогою авіаційної гармати. Після успішного виконання завдання пілота зустрічали оплесками на аеродромі. Його успіх викликав захоплення не лише серед українських військових, але й у США.

F-16 / Інфографіка: Главред

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