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Чи буде заморожування війни у 2025 році: Світан дав прогноз

Анна Ярославська
3 січня 2025, 12:01
198
Запустити механізм припинення бойових дій технічно неможливо в короткий час.
Бахмут, українські військові, Роман Світан
Світан вважає, що заморожування війни навряд чи станеться у 2025 році / Колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Чи можливе завершення війни у 2025 році
  • За яких умов війна в Україні може закінчитися

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан оцінив шанси того, що 2025 року, після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, буде оголошено припинення вогню в Україні.

За його словами, є технічно неможливі речі.

"Запустити механізм припинення бойових дій, заморозити війну тощо технічно неможливо за короткий час. Це намагався зробити Порошенко, коли протяжність фронту була лише 400 км: після Мінська-1 і Мінська-2 він намагався розвести війська. Згадайте, скільки розводили війська! Цей досвід довів, що технічно все це зробити неможливо", - сказав Світан в інтерв'ю Главреду.

"Якщо з одного боку стоїть 30 тисяч військ, з іншого боку теж 30 тисяч, і вони вже зчепилися, причому українці б'ються за звільнення своєї території, а росіяни - у загарбницькій проплаченій війні, то розвести їх неможливо, доки українці не відновлять цілісність своєї країни і не знищать противника. Це неможливо зробити технічно, як неможливо на літаку долетіти до Місяця", - додав він.

Світан зазначив, що наразі чисельність угруповань військ уже становить понад 600 тисяч, а протяжність фронту - до 2 тисяч км фронту, якщо рахувати від Кінбурнської коси до Курського та Білоруського напрямків.

"Припинення вогню і розведення військ у таких умовах - це технічно неможливі дії. Поговорити можна і про мир, і про справедливість, але на практиці реалізувати це не можна", - упевнений він.

Коли можливе завершення війни в Україні

Військовий експерт заявив, що завершення гарячої фази війни стане можливим лише після того, як ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року.

"І - дуже важливий момент - навіть після розгрому російської армії на нашій території, навіть після виходу ЗСУ на кордони 1991 року потрібно буде довести необхідність відходу українських військ з російської території. Адже вже зараз ми є на Курському напрямку, а будемо і на бєлгородській землі, і на брянській. А це процеси, які за один місяць або рік не реалізуються, вони будуть розтягнуті в часі", - заявив Світан.

Військовий експерт вважає, що оптимальний варіант - це введення військ ООН на кордон 1991 року. Відбутися це має лише за згодою військово-політичного керівництва України, армії та народу. Цей процес також досить тривалий.

Світан вважає, що заморожування війни навряд чи відбудеться у 2025 році.

"Хто б там чого не хотів і не говорив, скільки б не надував щоки, не вийде за 24 години зупинити війну, в якій беруть участь сотні тисяч військових, загинули сотні тисяч людей, а мільйони людей зірвано з землі, відірвано від своїх домівок", - сказав він.

"Ця перспектива навіть не 2025 року: заморозка, мир і все, що пов'язано з мирними темами. Тільки років через три можна буде повертатися до цієї теми і говорити про те, як технічно її втілити в життя", - резюмував Світан.

Дивіться відео інтерв'ю з полковником запасу Романом Світаном, у якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо війни з Росією:

Коли закінчиться війна в Україні - останні новини

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що жоден переговорний процес щодо закінчення війни неможливий, бо Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну.

Кремль "сподівається" заморозити війну до 9 травня. Україна нібито готова поступитися територіями, а агресор Росія, мовляв, піти на компроміс. Так звані переговори "здаються неминучими", пише Sky News.

Як пише Financial Times, війна в Україні може завершитися мирною угодою з РФ уже 2025 року. Майбутній президент Дональд Трамп може переконати Кремль серйозно поставитися до мирних переговорів. Видання повідомляє, що Трамп може погрожувати Путіну посиленням санкцій та посилити підтримку Києва.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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