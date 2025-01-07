У США назвали можливі терміни укладення мирної угоди між Україною та РФ

Згідно з попередніми прогнозами, США будуть розглядати мирну угоду вже весною 2025 року.

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Мирна угода передбачатиме поступки зі сторони Москви чи Києва / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump, скрін

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Україна та Росія можуть досягнути мирної угоди до Великодня

Укладення угоди буде важким кроком для України

Путіну або Зеленському доведеться жертвувати заради миру

Під час передвиборчої кампанії та після після перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп часто говорив, що закінчення війни в Україні буде для нього та його команди одним із пріоритетів.

Роберт Кларк, співробітник американського мозкового центру Yorktown Institute розповів Sky News, що хоч Трамп і обіцяв досягнути миру за 24 години, насправді відповідну угоду між Україною та Росією найімовірніше буде укладено до Великодня.

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"Це буде неймовірно важко для України... Я думаю, що люди дійсно повинні поважати той факт, що це рішення України. Я думаю, що американська сторона розглядатиме якусь угоду точно до Великодня", - зазначив він.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

При цьому Кларк переконаний, що план Трампа буде зводитись до того, аби тиснути на обидві сторони конфлікту щоб визначити, чим готовий пожертвувати кремлівський диктатор Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський.

Плани Трампа щодо завершення війни в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що серед українських чиновників побутує думка, що команда Трампа все ще перебуває в процесі обговорення своєї стратегії, і Україна робить усе можливе, щоб вплинути на цей процес.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Дональд Трамп прагнутиме завершити російсько-українську війну, проте конкретних планів він не розкриває. Трамп не може поступитися Володимиру Путіну, оскільки такий крок став би "запрошенням" агресору Росії до нападу на інші країни, зокрема й на держави НАТО.

Напередодні також стало відомо, що Трамп у разі провалу переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним цілком може повернутись до України спиною, адже буде більше зосереджений на інших питаннях.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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