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Вбивство Портнова та зміна позиції Трампа: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
21 травня 2025, 22:01
218
Новини України 21 травня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Вбивство Портнова та зміна позиції Трампа: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 21 травня / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ, Donald J. Trump/Facebook

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Суми - без світла, у Києві лунали вибухи: що відомо про нічну атаку дронів

У ніч на 21 травня у низці областей України оголошувалася повітряна тривога через атаку ворожих дронів.

У Києві працювали сили ППО. У районі міста Суми було чути вибух.

відео дня

"Розкол, якого хотів Путін": у NYT сказали, як Трамп змінив позицію щодо України

Президент США Дональд Трамп відмовився приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії. Натомість він має намір зосередитися на економічній співпраці з Москвою, що може спричинити розкол у НАТО, який російський діатктор Володимир Путін прагнув створити понад два десятиліття.

Як пише The New York Times, у розмові з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами він сказав, що Росія та Україна мають самостійно знайти рішення щодо війни. Це сталося всього за кілька днів після того, як він стверджував, що лише він і Путін мають повноваження для укладення угоди.

РФ вдарила ракетою по стрільбищу на Сумщині: загинули 6 військових, понад 10 - поранені

У вівторок, 20 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Унаслідок удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинули 6 військовослужбовців, понад 10 - дістали поранення.

Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи обіцяють дати правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався на Сумщині. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

Дрони атакували Київщину, постраждала родина з маленькими дітьми: деталі

Унаслідок ворожої атаки дронами в ніч на 21 травня постраждала родина з Бориспільського району. Подробиці повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Як написав чиновник у Telegram, унаслідок падіння уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де перебували постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.

Росіяни в істериці: дрони атакували важливий завод РФ в Орловській області

У ніч на 21 травня росіянам не спалося, адже у багатьох регіонах країни-агресорки РФ лунали вибухи і працювала ППО. У Міноборони Росії заявили про нібито збиття 159 дронів над 8 областями, серед яких Орловська.

Як повідомляють росЗМІ, там під атакою безпілотників опинився Болховський завод напівпровідникових приладів. Місцеві жителі скаржаться, що чули гучні вибухи, а згодом у районі підприємства виникла пожежа.

Менш ніж за 100 км від України: Путін нібито відвідав Курську область, деталі

У країні-агресорі Росії стверджують, що диктатор Володимир Путін приїхав у Курську області. Він нібито побував у Курчатові, який знаходиться за менше ніж 100 км від кордону з Україною. Таке повідомлення з’явилось на сайті Кремля.

Дрони уразили Болховський завод РФ: у ЦПД озвучили масштаб наслідків для ворога

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив удар безпілотників по Болховському заводу напівпровідникових приладів, що в Орловській області країни-агресорки Росії.

Він написав у Telegram, що це підприємство спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління, які використовуються у техніці та озброєнні ворога.

"Нас намагаються стерти": комбат "Магури" пояснив, чому вийшов із публічною заявою

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Олександр Ширшин виступив із новою заявою після того, як кілька днів тому написав рапорт про звільнення з посади.

Зокрема, Ширшин змалював ситуацію на Курщині, де виконує бойові завдання 47-а бригада.

Вже біля держкордону: військовий назвав напрямок масштабного штурму РФ

Окупанти можуть проводити підготовку до активних штурмових дій на Харківському напрямку фронту. Українські військові вже фіксують накопичення особового складу РФ поблизу держкордону. Про це розповів начальник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус в ефірі Суспільного.

Ексрадника Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії – що відомо

Вранці, 21 травня, в Іспанії застрелили колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Вбивство сталося поблизу Мадрида. Про це повідомляє Reuters. Джерела 24 каналу в Силах безпеки і оборони підтвердили цю інформацію.

На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула масштабна пожежа, є жертви - деталі

21 травня на Білоцерківській ТЕЦ здійнялася масштабна пожежа. Про це повідомили у місцевих пабліках. Там повідомляють, що вже є двоє загиблих людей.

Telegram-канал Труха пише, що за попередньою інформацією, на ТЕЦ проводили ремонтні роботи, під час яких і сталося загорання.

До кінця року: Коваленко назвав область, яку РФ може повністю окупувати

Армія країни-агресора Росії може до кінця року повністю окупувати лише Луганщину. Там в окупантів є реальні можливості вийти на адміністративні кордони області. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, три інші області - Донецьку, Запорізьку та Херсонську - росіянам точно не взяти.

Рясні дощі та зливи з грозами: які області України накриє негода

Погода в Україні, завтра, 22 травня, буде комфортною. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, практично повсюди в четвер домінуватиме тепла повітряна маса, протягом дня буде +18…+24 градуси.

Погода до кінця травня в Україні різко зміниться: синоптик розповіла, що станеться

Погода в Україні в травні дивує своїми перепадами температури. Як розповіла в інтерв'ю Главреду синоптик і метеоролог Вазіра Мартазінова, кінець травня в Україні комфортним не буде.

"Травень цього року в Україні найбільш дощовий. Минулого року були зовсім інші процеси. Тоді у квітні було багато опадів. Цей рік відрізняється. До кінця травня можна чекати ще не один день з опадами, а в деяких місцях опади будуть дуже сильними та інтенсивними", - попередила синоптик.

Чи чекати сюрпризів від долара та євро: чого очікувати від ринку цього тижня

У найближчі дні ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною — суттєвих змін не очікується. Експерти прогнозують, що курс долара перебуватиме у межах 41,4–41,8 гривні, а євро — у діапазоні 45,5–47 гривень, повідомляє РБК-Україна.

Вихід США з мирних переговорів: що зміниться та які наслідки для України

Сполучені Штати Америки несподівано оголосили про відхід від активної участі в мирному процесі щодо врегулювання війни Росії проти України. Після телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, президент США Дональд Трамп заявив, що подальші переговори мають відбуватися без прямого посередництва Вашингтона, а США готові передати ініціативу іншим сторонам, зокрема Ватикану.

Це рішення викликало занепокоєння серед європейських союзників і в Україні, оскільки воно може послабити міжнародний тиск на Москву та ускладнити досягнення стійкого миру.

Главред зібрав головне, що варто знати про вихід США із мирних переговорів та які наслідки таке рішення принесе для України.

Хто стоїть за вбивством Портнова: ексзаступник голови СБУ озвучив цікаву версію

За вбивством ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова може стояти країна-агресор Росія. Про це сказав заступник голови СБУ (2014-2015 роки), генерал-майор запасу Віктор Ягун в ефірі Новини.Live.

Трамп переконаний, що Росія перемагає у війні — Bloomberg

У розмові з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що переконаний у перемозі Росії у війні. Про це пише Bloomberg.

Джерела зазначили, що Трамп навіть повторив низку тезисів Кремля. Однак, як зазначає видання, бої на фронті малюють іншу картину.

"Ми так більше не хочемо": в Кремлі зробили заяву про нові переговори з Україною

Росія категорично відмовляється від безумовного припинення вогню у війні проти України, мотивуючи це нібито загрозою переозброєння ЗСУ з боку Заходу. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час візиту до Єревана, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Росіяни йдуть у "банзай атаки" на Харківщині: в ЗСУ помітили накопичення сил

На Харківщині армія РФ постійно проводить ротації підрозділів, які залучені до штурмових дій. Також ворог накопичує резерви в районах Вовчанська і Дворічного. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону.

"Операція триває": Генштаб відповів на заяви РФ про "завершення боїв" на Курщині

Операція підрозділів Сил оборони України у прикордонних районах Курської області триває. Незважаючи на складні умови, українські захисники утримують позиції, виконують завдання та завдають втрат ворогу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Не у Стамбулі - названо місце і час нових переговорів про перемир'я в Україні

Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що вже наступного тижня у Ватикані можуть відбутися технічні переговори щодо припинення вогню в Україні. Про це він заявив під час семінару в Гельсінкі, відповідаючи на запитання журналістів, передає Yle.

У світі багато жахливого, США більше не можуть вирішувати всі проблеми - Рубіо

Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що США більше не можуть "вирішувати всі світові проблеми". Про це повідомляє Clash Report.

"Є багато у світі гідних уваги приводів. Багато що відбувається жахливого. США не зможуть вирішити всі проблеми. Потрібно зберігати пріоритет на національних інтересах", - сказав він на бюджетних слуханнях у профільному комітеті палати представників.

Україну накриє небезпечний шторм: де литимуть грозові дощі з градом та шквалами

Погода в Україні 22 травня буде штормовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у західних та Вінницькій областях - І рівень небезпечності. Там будуть грози, град та шквали 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Чотири кулі і контрольний: ЗМІ розкрили нові деталі вбивства Андрія Портнова

Ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили 21 травня вранці на околиці Мадрида — просто на парковці біля школи, куди він привіз своїх доньок. Іспанська поліція розшукує щонайменше двох осіб, які були причетні до злочину. Про це повідомило видання El Mundo.

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