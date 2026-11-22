Нижні пази віконних рам постійно зазнають впливу навколишнього середовища.

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Навіщо сипати харчову соду у віконні напрямні / колаж: Главред, фото: скріншот

Ви дізнаєтеся:

Чому у віконних напрямних накопичується багато бруду

Як почистити віконні напрямні за допомогою соди та оцту

Чому важливо перевірити дренажні отвори

Під час миття вікон багато хто обмежується очищенням скла та підвіконь, забуваючи про одну з найбільш забруднених частин конструкції - нижні напрямні. Тим часом саме там протягом усього року накопичуються пил, пилок, залишки комах і вуличний бруд. Для видалення таких забруднень фахівці з прибирання радять використовувати звичайну харчову соду. Главред із посиланням на Thecoolist розповість, чим корисний цей спосіб і як підготувати вікна до зими.

Чому у віконних напрямних накопичується багато бруду

Нижні пази віконних рам постійно піддаються впливу навколишнього середовища. Під час відкривання розсувних вікон всередину потрапляють пил і дрібне сміття, а разом із дощовою водою та конденсатом утворюється щільний липкий наліт.

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Згодом забруднення накопичуються, через що вікно може почати гірше відкриватися. Крім того, у напрямних з’являється неприємний затхлий запах, а у важкодоступних кутах іноді утворюються темні плями.

Особливо важливо приділити увагу цій частині вікон восени, до початку опалювального сезону. Взимку через перепади температур на склі частіше утворюється конденсат, який стікає в нижні напрямні та змішується з брудом, що вже накопичився.

Звичайна харчова сода допомагає впоратися з такими забрудненнями завдяки м’яким абразивним властивостям. Вона дозволяє очищати вінілові та алюмінієві поверхні без інтенсивного тертя, а також допомагає нейтралізувати неприємні запахи.

Додатковий ефект дає поєднання соди з розчином оцту. При контакті компонентів починається реакція з утворенням піни, яка допомагає розпушити забруднення в кутах та інших важкодоступних місцях.

Як почистити віконні напрямні за допомогою соди та оцту

Американська компанія Glass Doctor, що спеціалізується на ремонті скла, рекомендує простий спосіб очищення віконних пазів. Для прибирання знадобляться харчова сода, білий оцет, вода, стара зубна щітка, пилосос і кілька ганчірок.

Послідовність дій така:

Повністю відкрийте вікно. Якщо конструкція дозволяє, попередньо зніміть москітну сітку. Приберіть велике сміття, пил і пухкі забруднення за допомогою пилососа з вузькою насадкою. Пройдіться по напрямних старою зубною щіткою, щоб відокремити засохлий бруд. Насипте трохи харчової соди на найбільш забруднені ділянки. Змішайте білий оцет з водою і злегка збризніть отриманим розчином соду. Поверхня має стати вологою. Залиште суміш приблизно на п’ять хвилин, поки триває піноутворення. Акуратно очистіть напрямні щіткою, рухаючись зверху вниз. Особливу увагу приділіть кутам і стикам. Під час прибирання бажано використовувати захисні рукавички. Видаліть залишки бруду та миючого засобу ганчіркою або паперовими рушниками. Якщо необхідно, додатково промийте поверхню теплою мильною водою. Залиште вікно відкритим до повного висихання всіх очищених деталей.

У Glass Doctor радять проводити таку процедуру один-два рази на рік. Оптимальний час для цього - весна та осінь, коли вікна потребують сезонного очищення.

Чому важливо перевірити дренажні отвори

Навіть після ретельного прибирання у віконних напрямних може залишатися вода. У такому випадку варто звернути увагу на невеликі отвори в нижній частині рами, призначені для відведення вологи.

Їхнє завдання - виводити назовні дощову воду та конденсат, які потрапляють усередину віконної конструкції. Якщо водовідвідні канали засмічуються, рідина починає затримуватися всередині рами.

Як зазначається в Building America Solution Center - інформаційному ресурсі Міністерства енергетики США, заблоковані дренажні отвори можуть призвести до скупчення води всередині вікна та пошкодження прилеглих ділянок стіни.

Перевірити роботу водовідведення можна за допомогою невеликої кількості води. Налийте її в нижню напрямну та простежте, чи стікає рідина через передбачені отвори. Якщо вода затримується, спробуйте обережно очистити канали невеликим йоржиком для труб або тонкою щіткою.

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Які недоліки має метод із харчовою содою

Незважаючи на простоту, такий метод підходить не для всіх проблем із вікнами. Сода допомагає видаляти бруд і зменшувати неприємні запахи, але не є повноцінним дезінфікуючим засобом.

Також вона не усуне механічні несправності. Якщо вікно заїдає через пошкоджені ролики, деформацію рами або інші дефекти фурнітури, знадобиться ремонт.

Важливо не зловживати водою під час прибирання. Якщо дренажні отвори забиті, велика кількість рідини може накопичитися всередині конструкції та призвести до додаткових проблем.

Існують і інші побутові прийоми догляду за вікнами. Наприклад, деякі використовують смужки туалетного паперу для збору пилу та бруду в напрямних. Для більш складних забруднень застосовують засоби на основі харчової соди та перекису водню.

Отже, для звичайного сезонного прибирання не обов’язково купувати дорогу побутову хімію. Харчова сода, трохи оцтового розчину та стара зубна щітка допоможуть очистити важкодоступні ділянки вікон і підготувати їх до зими.

Дивіться відео про те, як очистити напрямні розсувних вікон

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