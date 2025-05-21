На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди

Погода в червні 2025 року в Україні буде дуже нестійкою, розповіла в інтерв'ю Главреду метеоролог Вазіра Мартазінова.

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Якою буде погода влітку в Україні розповіла Вазіра Мартазінова / Колаж Главред

Погода в Україні цієї весни здивувала всіх. Від різкого потепління у квітні до снігопадів і заморозків у травні. Такі тенденції дуже налякали фермерів, тому багато хто прогнозує значну втрату врожаю у 2025 році.

В інтерв'ю Главреду заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповіла, чому погода в Україні стала такою мінливою, яким буде літо в Україні, і чому осінь прийде в нашу країну так рано.

Цього року в Україні ми спостерігали теплу зиму, а навесні - погоду з контрастом. Травень і зовсім виявився досить прохолодним і дощовим. Що відбувається з погодою?

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Зима в Україні була звичайною. Грудень був дуже теплим, а в окремі дні січня і лютого були похолодання. Але це характерна для нашої країни зима. Утім, січень трохи став холоднішим в Україні, ніж був раніше, років 20 тому. Це сталося за рахунок атмосферної циркуляції. Атмосферна циркуляція - основа, яка показує, які будуть температурні режими та опади. Коли говорять тільки про температуру чи опади на території України, то це ні про що.

Треба говорити про те, яка зараз циркуляція.

Ми бачимо, яка холодна і затяжна весна. Це вже типове для нас явище. Усе тому, що грудень - дуже теплий в Україні, і все починає зміщуватися. Тепер весна починає приходити пізніше. Вона й раніше була в Україні пізнішою, але більш стійкою до кліматичного режиму і до тих температур, які мають бути.

Що відбувається зараз? Різка меридіональність атмосферної циркуляції над нашою територією. Тобто процеси з півночі високого тиску - це йдуть "язики холоду", потім "язики тепла" з півдня, вони миттєво займають усі широти за 1-2 дні. І ми отримуємо різке похолодання, причому не просто різке: всього за одну добу відбувається сильна зміна температурного режиму. Зазвичай ці явища є затоком у тилу циклонів. Циклон - це низький тиск з опадами, а в його тил заходять холодні ядра високого тиску. Це було нашою дійсністю впродовж усієї зими і нинішньої весни. Ви ж бачите, ми зараз усе ніяк не виберемося з холоду.

Однак такий процес скоро закінчиться. Травень цього року в Україні найдощовіший. Минулого року були зовсім інші процеси. Тоді у квітні було багато опадів. Цей рік відрізняється. До кінця травня можна чекати ще не один день з опадами, а в деяких місцях опади будуть дуже сильними та інтенсивними. Також очікується неодноразове похолодання. Таке похолодання буде гіллястим. Прийде холод, а потім знову потеплішає. Такою погода буде кінця травня і навіть початку червня. Кінець травня в Україні комфортним не буде.

Яким ви прогнозуєте літо в Україні?

Усі мої прогнози довгострокові. Вони на місяць-два. Ми можемо говорити про червень і першу половину липня.

На початку червня буде ще прохолодно. А ось що стосується другої половини місяця, то можу порадувати прогнозом. Дощів буде менше, температура підніматиметься до більш літніх процесів. Там температура повітря прогріватиметься до +28 градусів. Але така погода теж не буде стійкою.

У третій декаді червня буде похолодання, можна очікувати опадів.

Червень буде контрастним увесь місяць.

А ось липень уже буде спекотним, зі стійкими температурами.

Погода в червні в Україні / pixabay

Чи потрібно українцям цього літа готуватися до аномальних температур? Наприклад, до сильної спеки до +40?

До +40 думаю цього року не вийде. Поки те, що я бачу за своїми прогнозами, липень буде спекотним.

Але, в Україну, судячи з усього, осінь прийде дуже рано. Поки що я не бачу такої спеки в серпні в Україні, як це було попереднього року. Поки що такої спеки в моєму прогнозі немає, проте потрібні уточнення.

Чому така погодна ситуація цього року?

Арктичний центр цього року має дуже низький тиск, і всюди свої "лапки" подовжує. І в Україні, і в Європі така погода відбувається через осередки низького тиску, циклонічного. Якщо подивитися на синоптичну карту, то одні фронти - в основному, холодні. У зв'язку з літом і широтними процесами, вони піднімаються на північ, унаслідок чого звільнятимуться від циклонічних опадів, а ми зможемо побачити більше теплих і світлих днів.

Погода в Україні на літо 2025 прогноз / pixabay

Деякі синоптики та кліматологи прогнозують в Україні значні явища погоди, такі як смерчі та торнадо. Могли б ви що-небудь розповісти про загрозу аномальних явищ для нашої країни?

Щоб таке говорити, треба це досліджувати, і тільки тоді говорити. Через глобальне потепління у світі та на нашій території, ми не дійшли до торнадо. Різкі похолодання і підвищення температур будуть пов'язані зі штормовими явищами. Тобто будуть сильні пориви вітру, град і грози. Такі явища ми зможемо побачити в червні місяці. Це і є аномальні для України явища. Те, що говорять про торнадо, смерчі та урагани - саме ті, які виходять на узбережжя, наприклад, Американського континенту - це все не наше. У нас такого не буде.

Хто така Вазіра Мартазінова Мартазінова Вазіра - українська вчена, фізик атмосфери, метеоролог, кліматолог, фахівець у галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди. Доктор фізико-математичних наук (1998) в галузі метеорології, професор (2003). Почесний працівник Гідрометслужби України, пише Вікіпедія.

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