Вихід США з мирних переговорів: Загородній оцінив наслідки для України

Росія потрібна Штатам для того, щоб у війні з Китаєм вона була щонайменше нейтральною, щонайбільше - підтримала Америку.

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Тарас Загородній оцінив ризик того, що США вийдуть із мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

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Наскільки ймовірний вихід США з переговорів щодо України

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Чому українцям не варто хвилюватися через погрози Білого дому

Навіть якщо США вийдуть із мирного процесу, вони все одно скрізь і всюди будуть упиратися у війну Росії та України. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політичний і економічний експерт Тарас Загородній і чому, цю загрозу Штати ніяк не зможуть реалізувати.

За словами експерта, вихід США з переговорів нічого не вирішує і нічого жахливого для України у зв'язку з цим не станеться.

"Навпаки, це б спростило відносини України і Штатів, адже, переставши бути "миротворцем", Америка зможе продавати зброю нашій країні", - вважає Загородній.

Він пояснив, що, вийшовши з переговорів, Штати не зможуть одночасно реалізувати два завдання - "рятувати Росію та перезапускати американську економіку, що тягне за собою економічну кризу і падіння цін на нафту".

"США кажуть, що займуться Китаєм, але як вони збираються це робити, якщо європейці не підтримають їх у цій війні? Європейців зараз більше хвилює питання безпеки. Інша ілюзія американців - їхня спроба розділити питання безпеки та економіки. Однак безпека без економіки не працює. Тому що б США не робили, вони скрізь і всюди будуть упиратися у війну Росії та України", - сказав Загородній.

За словами експерта, Росія потрібна Штатам для того, щоб у війні з Китаєм вона була щонайменше нейтральною, щонайбільше - підтримала Америку. Водночас Пекін "облизує" Європу, щоб вона не підтримала США в торговельній війні з ними.

Також США намагаються боротися за контроль над Арктикою, а в цьому їм можуть допомогти країни Північної Європи: Норвегія, Фінляндія, Данія і Швеція. Однак і в цих країн є проблема - Росія, яка загрожує їхній безпеці.

"Тож усі ці конструкції неробочі. Відповідно, не потрібно так близько до серця сприймати публікації в ЗМІ. Якщо, начитавшись їх, ви біжите по валер'янку, то згадайте історію з боргом, який нам малювали США. Спочатку вони виставили нам борг у розмірі 500 млрд доларів - Україна ввічливо їх "послала в пішу еротичну подорож". Після цього буквально за тиждень цифра раптом здулася до 350 млрд доларів, а через два тижні стало 120 млрд. А зараз і ця цифра зникає", - сказав Загородній.

Загалом, на думку Загороднього, нам не потрібен американський бізнес в Україні, якщо немає безпеки.

"Україна все пов'язує з безпекою. Французи і британці теж вміють видобувати нафту і рідкоземельні метали, і ми з ними пов'язані. Плюс вони можуть дати Україні ядерні гарантії. Навіщо нам тоді США?", - зазначив він.

Дивіться відео - Інтерв'ю Тараса Загороднього Главреду:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив про готовність Кремля укласти угоду зі США щодо України. За його словами, зараз сторони працюють над "деякими елементами" домовленостей.

The Wall Street Journal пише про те, що після тривалого тиску на Україну з метою укладення мирної угоди президент США Дональд Трамп, схоже, нарешті побачив головну перешкоду до завершення війни в особі Росії. Однак він усе ще не виявив особливої готовності підштовхнути Москву до поступок.

Раніше Трамп погрожував вийти з мирних переговорів щодо України, якщо одна зі сторін буде ускладнювати досягнення миру.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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