Суми - без світла, у Києві лунали вибухи: що відомо про нічну атаку дронів

По одному з об'єктів у Сумах зафіксовано п'ять влучань, по іншому - два. У столиці працювали сили ППО.

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У Києві та Сумах прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: 125 окрема бригада ТРО, t.me/Sumy_news_ODA

Коротко:

Україна була під повітряною атакою з боку російських окупантів

У Сумах прогримів вибух, місто частково без світла

У Києві працювали сили ППО

У ніч на 21 травня у низці областей України оголошувалася повітряна тривога через атаку ворожих дронів.

У Києві працювали сили ППО. У районі міста Суми було чути вибух.

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Атака дронів на Суми

Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що російські окупанти атакували два підприємства на території міста. По одному з об'єктів зафіксовано п'ять влучань, по іншому - два.

За його даними, інформації про загиблих чи постраждалих поки що немає.

Дивіться відео - Що відомо про нічну атаку дронів на Суми:

У Сумській ОВА повідомили, що через російську дронову атаку в деяких районах міста зникло світло, були пошкоджені підприємства та сталися пожежі.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що відомо про одного постраждалого.

За його словами, частина обласного центру - знеструмлена.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. На місці працюють усі необхідні служби", - розповів він.

Після атаки дронів спалахнула пожежа / t.me/Sumy_news_ODA

Атака на Київ

У столиці України минулої ночі також було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БПЛА.

Начальник адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що в столиці працюють сили ППО по ворожих безпілотниках.

"Залишайтеся в безпечних місцях до відбою!" - закликав чиновник.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 18 травня російські окупанти атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних. Дрони запускали з різних напрямків. Було збито 88 Шахедів на сході, півночі та в центрі країни. Ще 128 безпілотників-імітаторів - локально втрачено (без негативних наслідків).

Уранці в суботу, 17 травня, РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині. Автобус рухався з Білопілля до Сум. Унаслідок удару загинули дев'ять осіб.

Удар було здійснено баражувальним боєприпасом "Ланцет". Повідомлялося, що люди в автобусі їхали на евакуацію.

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