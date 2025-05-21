Суми - без світла, у Києві лунали вибухи: що відомо про нічну атаку дронів

Коротко:
- Україна була під повітряною атакою з боку російських окупантів
- У Сумах прогримів вибух, місто частково без світла
- У Києві працювали сили ППО
У ніч на 21 травня у низці областей України оголошувалася повітряна тривога через атаку ворожих дронів.
У Києві працювали сили ППО. У районі міста Суми було чути вибух.
Атака дронів на Суми
Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що російські окупанти атакували два підприємства на території міста. По одному з об'єктів зафіксовано п'ять влучань, по іншому - два.
За його даними, інформації про загиблих чи постраждалих поки що немає.
Дивіться відео - Що відомо про нічну атаку дронів на Суми:
У Сумській ОВА повідомили, що через російську дронову атаку в деяких районах міста зникло світло, були пошкоджені підприємства та сталися пожежі.
Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів, що відомо про одного постраждалого.
За його словами, частина обласного центру - знеструмлена.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. На місці працюють усі необхідні служби", - розповів він.
Атака на Київ
У столиці України минулої ночі також було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БПЛА.
Начальник адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що в столиці працюють сили ППО по ворожих безпілотниках.
"Залишайтеся в безпечних місцях до відбою!" - закликав чиновник.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 18 травня російські окупанти атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних. Дрони запускали з різних напрямків. Було збито 88 Шахедів на сході, півночі та в центрі країни. Ще 128 безпілотників-імітаторів - локально втрачено (без негативних наслідків).
Уранці в суботу, 17 травня, РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині. Автобус рухався з Білопілля до Сум. Унаслідок удару загинули дев'ять осіб.
Удар було здійснено баражувальним боєприпасом "Ланцет". Повідомлялося, що люди в автобусі їхали на евакуацію.
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