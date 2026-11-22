Андрій Бабіш розкритикував скорочення фінансування Чехії, а також витрати на утримання європейських інституцій.

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У Чехії виступають проти нової допомоги Україні / Колаж, "Главред", фото: grantist.com, 33 ОМБр

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У Празі розкритикували скорочення фінансування з боку Чехії

Бабіш виступив проти виділення Україні 100 млрд євро з бюджету ЄС

Запропонований бюджет Європейського Союзу є неприйнятним для Чехії, зокрема, через витрати на допомогу Україні, заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш.

Як повідомляє Irozhlas, Бабіш розкритикував скорочення фінансування Чехії, а також витрати на утримання європейських інституцій.

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Відомо, що 21 листопада президент Європейської ради Антоніу Кошта представив оновлені рамки переговорів щодо багаторічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Вони передбачають скорочення фінансування на 204 млрд євро порівняно з початковим проєктом Єврокомісії, який низка країн вважає надто обтяжливим.

Прем’єр Чехії виступив проти скорочення бюджетних видатків. За його словами, ірландське головування пропонує зменшити їх на 32 млрд євро.

"Це для нас абсолютно неприйнятно", - заявив він.

Він підкреслив, що Чехія вносить дедалі значніші внески до бюджету ЄС. За його словами, нова пропозиція передбачає скорочення фінансування країни на 7,5 млрд крон.

Крім того, чеський прем’єр обурився тим, що на утримання європейських інституцій, таких як Європарламент, Єврокомісія та чиновники, протягом семи років передбачено 100 млрд євро.

Також Бабіш виступив проти виділення Україні 100 млрд євро з бюджету Європейського Союзу.

"Чому ми маємо давати Україні гроші з європейського бюджету? Україна має отримувати гроші поза європейським бюджетом", - наголосив він.

У Чехії зробили різкий випад на адресу Зеленського

Чеська партія "Свобода і пряма демократія" (SPD) виступила з ініціативою скасувати вручення Володимиру Зеленському ордена Білого лева - найвищої державної нагороди країни. Подібний крок раніше було зроблено в Польщі. Приводом для невдоволення чеських політиків стало рішення назвати один із підрозділів Сил спеціальних операцій України на честь героїв УПА.

/ Інфографіка: Главред

Раніше президент Чехії заявив, що мир між Україною та РФ був "зовсім близько". Рішення Трампа щодо російського дизельного палива ускладнило досягнення перемир’я, вважає Петр Павел.

Як повідомляв Главред, Чехія змінила правила щодо українських чоловіків. Чехія більше не надаватиме тимчасовий захист українцям призовного віку, які не виконали військовий обов’язок в Україні.

Нагадаємо, у Чехії відбувся перегляд законодавства, пов’язаного з українськими біженцями. Місцеві джерела повідомляли, що заплановані зміни щодо українських біженців у Чехії суттєво змінять поточну ситуацію в цьому секторі. Наразі офіційні сторони аналізують перші результати.

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