Долар на порозі різкого стрибка: яким буде курс до 23 травня

У найближчі дні очікується помітна зміна курсу готівкового долара.

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Долар готується до стрибка / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези Козирева:

До 23 травня курс готівкового долара в українських банках коливатиметься в межах 41,05–41,9 грн

У обмінниках долар може подорожчати в купівлі й продажу — близько 41,2–41,85 грн

Спред між курсами купівлі та продажу в банках та обмінниках буде 15–25 копійок

У найближчі дні в українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. До кінця поточного робочого тижня, тобто до 23 травня, курс американської валюти коливатиметься в межах від 41,05 до 41,9 гривні за долар. Таким прогнозом поділився фінансовий експерт Олексій Козирев.

На готівковому ринку, за прогнозом Козирева, долар може дещо подорожчати як у купівлі, так і в продажу. За його оцінками, курс в обмінниках коливатиметься в межах від 41,2 до 41,85 грн.

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"Більшість обмінників і банків працюватимуть зі спредом (різниця між курсами продажу і купівлі. – Ред.) у межах від 20 до 25 копійок. Гуртові обмінники працюватимуть зі спредом у 15-20 копійок", - зазначив експерт.

Поточна ситуація на валютному ринку формується під впливом кількох ключових факторів. По-перше, йдеться про період активних розрахунків підприємств з державним бюджетом за податками та зборами.

"Брак гривневих ресурсів в експортерів призведе до зростання пропозиції ними валютного виторгу на міжбанку, а в імпортерів – до зниження можливостей щодо купівлі валюти на торгах. У результаті дефіцит гривні підстрахує курс нацвалюти", - пояснив Козирев.

Другим фактором стане вихідний день у США 26 травня — День поминання. У цей день американські банки не працюватимуть, тому українські фінансові установи змушені будуть укладати угоди з відстроченою оплатою, що не є зручним ні для клієнтів, ні для банків.

"Тому всі намагатимуться закрити максимальну кількість своїх угод щодо долара у четвер-п'ятницю, або відразу перенести їх уже на наступний вівторок, 27 травня. У результаті статистика торгів у ці два дні буде більшою за звичайну, а п'ятничний ефект зниження активності клієнтів перед вихідними цього разу повною мірою не спрацює", - спрогнозував експерт.

Ще один фактор — інформація про ймовірний дефіцит фінансування армії у розмірі 200 мільярдів гривень. Як прогнозує Козирєв, уряд покриє нестачу за рахунок розміщення додаткових випусків облігацій внутрішньої державної позики, що також вплине на ринок.

Останній чинник — нові санкції проти Росії. Їх запровадження може викликати значні коливання курсу євро-долар на міжнародних ринках. У такій ситуації Національному банку України доведеться проводити інтервенції з продажу долара на торгах, щоб стабілізувати курс гривні.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара - останні новини

Як повідомляв Главред, офіційний курс долара на 21 травня встановлено на рівні 41,49 грн (мінус 9 коп.), а євро — 46,65 грн (мінус 21 коп.), згідно з даними НБУ. На міжбанку долар торгується по 41,45–41,50 грн, а євро — 46,56–46,60 грн.

Також Національний банк України наразі утримує курс долара на рівні близько 41,5 гривні. За оцінками інвесткомпанії ICU, істотної девальвації не очікується принаймні до кінця року.

Крім цього, експерт Олег Пендзин радить інвестувати у гривневі ОВДП та короткотермінові депозити, адже їх дохідність може перевищити вигоду від росту долара до 43-45 грн. Натомість аналітик Андрій Шевчишин радить тримати вільні кошти в доларах через вигідний курс, а євро купувати лише для розрахунків, бо його ціна може ще впасти.

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Хто такий Олексій Козирев? Олексій Козирев — аналітик з понад 23-річним досвідом роботи в банківській системі, з яких 21 рік провів на керівних посадах. Спеціалізується на валютних питаннях, цінних паперах, інвестиційних проєктах, кредитуванні та міжнародних ринках. Брав участь у робочих групах Національного банку України та програмах USAID. Автор більше 5 тисяч статей і коментарів у галузі банківської справи та фінансів, а також численних телевізійних інтерв'ю.

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