Рясні дощі та зливи з грозами: які області України накриє негода

Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на четвер.

https://glavred.net/synoptic/obilnye-dozhdi-i-livni-s-grozami-kakie-oblasti-ukrainy-nakroet-nepogoda-10666565.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода 22 травня

В яких областях України можливі дощі

Погода в Україні, завтра, 22 травня, буде комфортною. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, практично повсюди в четвер домінуватиме тепла повітряна маса, протягом дня буде +18…+24 градуси.

відео дня

Водночас, дощі з грозами пройдуть у західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині.

"На решті території країни переважатиме суха погода", - наголосила синоптикиня.

Погода в Україні / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві завтра теж не передбачається істотних опадів, вдень повітря прогріється до +22 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко також розповіла, що за попередніми прогнозами, на День Києва, 25 травня, у столиці ймовірні рясні зливи із грозами.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповіла, що на початку червня в Україні буде ще прохолодно. А ось що стосується другої половини місяця, то дощів буде менше, температура підніматиметься до більш літніх показників.

Народний синоптик з Волині Володимир Деркач повідомив, що погода в Україні влітку ставатиме спекотною поступово. Спека в окремі періоди часу накриватиме практично всі області, але деякі регіони виділятимуться.

Читайте також:

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред