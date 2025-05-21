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Рясні дощі та зливи з грозами: які області України накриє негода

Марія Николишин
21 травня 2025, 15:12
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Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на четвер.
Рясні дощі та зливи з грозами: які області України накриє негода
Прогноз погоди в Україні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода 22 травня
  • В яких областях України можливі дощі

Погода в Україні, завтра, 22 травня, буде комфортною. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, практично повсюди в четвер домінуватиме тепла повітряна маса, протягом дня буде +18…+24 градуси.

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Водночас, дощі з грозами пройдуть у західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині.

"На решті території країни переважатиме суха погода", - наголосила синоптикиня.

Рясні дощі та зливи з грозами: які області України накриє негода
Погода в Україні / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві завтра теж не передбачається істотних опадів, вдень повітря прогріється до +22 градусів.

Рясні дощі та зливи з грозами: які області України накриє негода
Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко також розповіла, що за попередніми прогнозами, на День Києва, 25 травня, у столиці ймовірні рясні зливи із грозами.

Рясні дощі та зливи з грозами: які області України накриє негода
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповіла, що на початку червня в Україні буде ще прохолодно. А ось що стосується другої половини місяця, то дощів буде менше, температура підніматиметься до більш літніх показників.

Народний синоптик з Волині Володимир Деркач повідомив, що погода в Україні влітку ставатиме спекотною поступово. Спека в окремі періоди часу накриватиме практично всі області, але деякі регіони виділятимуться.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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