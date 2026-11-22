У результаті атак супротивник прагне порушити роботу електромереж і позбавити населення стабільного енергопостачання.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-raskryl-novuyu-taktiku-udarov-rf-kakie-oblasti-pod-ugrozoy-10814468.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський попередив про нову тактику ударів РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяв Зеленського:

Росія зосередила зусилля на ударах по енергетичній інфраструктурі України

У росіян тактика, спрямована на знищення мереж та ліній електропередач

Війська армії країни-агресора РФ зосередили удари з метою пошкодження енергетичної інфраструктури України.

У результаті атак противник прагне порушити роботу електромереж і позбавити стабільного енергопостачання Одесу, Одеську та Дніпропетровську області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

відео дня

Глава держави розповів, що отримав доповіді від керівників енергетичного відомства, МВС та уряду про ситуацію після російських обстрілів.

"Зараз у росіян тактика спрямована на знищення мереж, ліній електропередач - вони намагаються відрізати від джерел енергії Одесу, Одеську область, нашу Дніпровщину. Ситуація там дуже складна, і відбуваються значні відключення. В Одесі відновили роботу критичної інфраструктури, роблять усе, щоб забезпечити альтернативне постачання", - повідомив Зеленський.

За його словами, відновлювальні роботи також ведуться в Дніпрі, Кам’янському, Харківській та Полтавській областях. Президент запевнив, що фахівці мають необхідні матеріали, обладнання та ресурси для ремонту пошкоджених об’єктів.

"Важливо, що завжди намагаються відновити постачання. Завжди є конкретні завдання й у військових для протидії цій новій тактиці росіян", - підкреслив глава держави.

Крім того, Зеленський висловив надію на подальший прогрес у питанні міжнародної підтримки. Найближчим часом заплановані переговори міністра оборони України із зарубіжними партнерами.

"Готуємо фактично новий рівень нашої оборонної співпраці з партнерами. Заплановано важливі кроки з сусідами в Євросоюзі, щоб Україна попри всю цю російську війну могла наближати свою європейську інтеграцію, виконання домовленостей, щоб Україна мала справжнє, повноцінне європейське майбутнє", - заявив Зеленський.

/ Главред

Як флот РФ бере участь у нападах на Україну

Представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що кораблі Чорноморського флоту Росії вперше за останні півроку вийшли в море для нанесення ударів по Україні. За його словами, застосування морських сил було заздалегідь передбачено російським планом комбінованої атаки.

Він уточнив, що російська сторона задіяла кораблі та підводні човни, причому останні запускали ракети за межами місць базування. Загалом, за інформацією Плетенчука, під час атаки було здійснено понад 20 пусків.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час нічної атаки країна-агресор РФ завдавала ударів по Україні кількома групами ракет з паузами в 20–30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбирання завалів і відновлення.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Росія атакувала Україну понад 480 ракетами та БПЛА. Сили протиповітряної оборони збили або придушили 462 повітряні цілі.

Раніше прем’єр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що в результаті нічної масованої атаки країни-агресора РФ на Україну загинули вісім осіб, ще 28 - постраждали.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред