"Розкол, якого хотів Путін": у NYT сказали, як Трамп змінив позицію щодо України

Президент США фактично дистанціювався від мирного процесу та відмовився підтримати санкції проти РФ, бо хоче укласти ділові угоди з Путіним.

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Трамп змінив позицію щодо України та Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН, сайт Кремля

Коротко:

Трамп дистанціювався від мирного процесу та відмовився запроваджувати санкції проти РФ

Президент США хоче нормалізувати відносини з Москвою

Президент США Дональд Трамп відмовився приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії. Натомість він має намір зосередитися на економічній співпраці з Москвою, що може спричинити розкол у НАТО, який російський діатктор Володимир Путін прагнув створити понад два десятиліття.

Як пише The New York Times, у розмові з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами він сказав, що Росія та Україна мають самостійно знайти рішення щодо війни. Це сталося всього за кілька днів після того, як він стверджував, що лише він і Путін мають повноваження для укладення угоди.

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За словами шести чиновників, знайомих із розмовою, Трамп відмовився від раніше озвучених погроз приєднатися до європейських санкцій проти Росії.

Європейський чиновник, який брав участь у переговорах, зазначив, що Трамп ніколи не мав наміру приєднуватися до санкцій проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Його погрози були, за словами чиновника, здебільшого постановочними.

Чиновник Білого дому в коментарі NYT пояснив, що нові санкції проти Росії могли б зашкодити діловим інтересам, тоді як Трамп "прагне максимізувати економічні можливості для американців".

"Це стало розворотом: раніше Трамп у соцмережах час від часу погрожував Росії санкціями. Однак після телефонної розмови з Путіним у понеділок, ці зобов'язання зникли. Американський президент відмовився, як публічно, так і в розмові з європейськими лідерами, виконувати цю погрозу", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Трамп змінив свою позицію і фактично дистанціювався від мирного процесу, хоча раніше обіцяв завершити війну за 24 години.

"Якщо він не змінить свою позицію, події понеділка залишають Путіну саме те, чого він прагнув, - припинення американського тиску та розкол у НАТО - між США та європейськими союзниками, які заявляють, що й надалі запроваджуватимуть санкції", - пише видання.

Чого насправді хоче Трамп

Президент США натякнув на свою справжню мету - нормалізацію відносин між Вашингтоном і Москвою.

"Перед Росією відкривається величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал необмежений", - додав Трамп.

Поки що незрозуміло, який саме вигляд матиме нормалізація відносин, але Трамп прагне відкрити американським компаніям доступ до російського енергетичного сектору і ринку рідкісноземельних металів.

Найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред ​

Водночас російський диктатор Путін, схоже, добре усвідомлює комерційні інтереси Трампа, тому зосередив більшу частину їхніх розмов на можливих економічних відносинах.

"У результаті Європа рухається до запровадження нових санкцій, тоді як Сполучені Штати, навпаки, готові рухатися в протилежному напрямку, прагнучи оминути Україну та поглибити співпрацю з Росією. Це і є той розкол усередині НАТО, який Путін намагався створити і використати упродовж двох десятиліть", - ідеться в статті.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Як писав Главред, телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом стала перемогою для господаря Кремля Володимира Путіна. Водночас українці та європейські союзники відчули, що їх кинули, пише Financial Times. За даними видання, президент США не чинив жодного тиску на Росію, щоб домогтися припинення вогню. Трамп також чітко дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника в мирних переговорах.

Раніше Трамп заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, що оцінити зусилля в цьому напрямку. За його словами, знадобиться кілька тижнів.

Також Трамп говорив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в тому разі, якщо не буде досягнуто прогресу.

Тим часом прес-секретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що термінів укладення мирної угоди між Росією і Україною немає. Процес перебуває на початковій стадії.

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