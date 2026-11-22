За час перемир’я окупанти перекинули на лівий берег близько тисячі військових, а в Херсоні почастішали обстріли.

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В Олешках загострилася гуманітарна ситуація: люди чекають на евакуацію / колаж: Главред, фото: Commissioner for Human Rights / Х, mipl.org.ua

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У окуповані Олешки перестали завозити продукти

Мешканці чекають на новий гуманітарний виїзд

Під прикриттям перемир’я РФ посилила угруповання на лівому березі

В окупованих Олешках Херсонської області після гуманітарного перемир’я знову закінчилися продукти - до міста нічого не завозять. Мешканці, що залишилися, чекають на наступну можливість евакуюватися, а російська окупаційна армія за час режиму тиші посилила угруповання на лівому березі Дніпра.

Про це з посиланням на місцевих мешканців та українських військових пише NV.

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Мешканець Олешок Володимир Костян, який виїхав із міста в березні, але підтримує зв’язок із тими, хто залишився, описав ситуацію з харчами.

"Продуктів немає - нічого не завозять. Зневірені, як і раніше, їздять за ними до Раденська", - розповів Костян.

За його словами, багато містян відмовилися виїжджати в жовтні, бо боялися російських "фільтрацій", а у частини з них не було документів. Ще десятки людей із навколишніх сіл не змогли дістатися до центру Олешок, звідки відправлялися автобуси, - для цього потрібно було пішки пройти кілька кілометрів замінованої території.

Тепер більшість тих, хто відмовився від евакуації, переконалися, що вона можлива, і чекають нагоди виїхати з міста тим самим шляхом.

Скільки військових РФ перекинула на лівий берег під час перемир’я

Прес-офіцер 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" Євген Воронецький розповів NV, що під час режиму тиші в зоні не можна було переміщувати техніку та проводити аеророзвідку. За оцінками бригади, за цей час росіяни завезли на лівий берег приблизно тисячу військових і розсеяли їх по Олешках, Голій Пристані та навколишніх селах, зокрема в Раденську, який донедавна був тиловим.

У середині листопада, за словами Воронецького, дронів у небі над Херсоном стало більше, ніж до перемир’я, а артилерійські обстріли посилилися. Українським військовим доводиться заново відвойовувати перевагу в повітрі.

"Ми підрахували, що нас відкинуло в часі приблизно на два місяці, тепер нам треба надолужувати цей час, щоб вийти на свої позиції в повітрі", - сказав Воронецький.

Журналістка Дар’я Литовченко, яка живе й працює в Херсоні, зазначає, що після закінчення перемир’я мешканці міста ще близько тижня насолоджувалися відносною тишею. Тепер у місті очікують спроб росіян перетнути Дніпро там, де частина Херсона відокремлена від решти міста річкою і з'єднана з ним лише одним напівзруйнованим мостом. Саме цей район окупанти обстрілюють цілеспрямовано.

Чи буде нова евакуація з Олешок

Режим припинення вогню для доставки гуманітарної допомоги та евакуації мешканців Олешок діяв з 3:00 27 жовтня до 22:59 1 листопада. Мешканців, які вирішили виїхати в Україну, вивезли через Анапу та білоруський Гомель, 31 жовтня вони перетнули кордон у Чернігівській області.

10 листопада омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна розглядає можливість нового гуманітарного виїзду з Олешок та сусідніх населених пунктів. 21 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала американській стороні та омбудсмену оновлений перелік із 15 населених пунктів на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, де пропонується провести подібні гуманітарні операції.

Чи може Росія повторити сценарій Олешок в інших регіонах?

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю "Главреду" припустив, що Кремль може спробувати використати досвід Олешок і в Криму - під виглядом турботи про цивільних.

"Не здивуюся, якщо хтось у Кремлі запропонує провести в Криму гуманітарну операцію, як в Олешках, нібито для порятунку цивільних, але насправді - для підтримки військ", - зазначив експерт.

Начальник відділу комунікацій 34-ї бригади морської піхоти "Борисфен" лейтенант Євген Воронецький в інтерв’ю LB.ua розповів, що після режиму тиші інтенсивність артилерійських обстрілів помітно зросла.

"Артилерійські обстріли посилилися на 40 відсотків: якщо до режиму тиші було десь один-два обстріли на день, то тепер - до п’яти", - пояснив він.

При цьому, за його оцінкою, масштабних штурмів противник поки що не готує, однак невеликим групам для спроб переправи багато людей і не потрібно.

"Сказати, що вони зібрали великі сили для масштабних штурмів, - ні. Але їм і не потрібно багато людей, щоб робити спроби невеликими групами переходити з лівого на правий берег", - додав Воронецький.

Олешки - новини

Як повідомляв Главред, на початку листопада українські військові зафіксували посилення російського угруповання на лівому березі Херсонщини. За даними 34-ї бригади морської піхоти, окупанти перекинули туди понад тисячу військових. Боєприпаси росіяни, за словами військових, сховали в Олешківській лікарні.

Після завершення гуманітарної місії омбудсмен Дмитро Лубінець провів пресконференцію. За його словами, мешканці Олешок розділилися на три категорії: одні залишилися, інші виїхали в Україну, треті - до Росії. Точну кількість евакуйованих офіційно не називатимуть.

Загроза для самого Херсона після перемир’я залишається в центрі уваги військових. Вони оцінювали, чи може РФ вдатися до нової тактики під Херсоном і чи існує загроза штурму міста. Ситуацію на цьому напрямку в Силах оборони продовжують відстежувати.

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