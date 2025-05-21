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Росіяни в істериці: дрони атакували важливий завод РФ в Орловській області

Анна Косик
21 травня 2025, 10:28
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Місцеві жителі бідкаються, що наслідки удару по підприємству наслідки серйозні, що вони можуть залишитись без роботи.
Болхов, взрыв
Вибухи пролунали у Болхові, де знаходиться важливий для окупантів завод / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне:

  • Росію атакували десятки безпілотників
  • Гучні вибухи лунали в Орловській області
  • Дрони пошкодили завод у Болхові

У ніч на 21 травня росіянам не спалося, адже у багатьох регіонах країни-агресорки РФ лунали вибухи і працювала ППО. У Міноборони Росії заявили про нібито збиття 159 дронів над 8 областями, серед яких Орловська.

Як повідомляють росЗМІ, там під атакою безпілотників опинився Болховський завод напівпровідникових приладів. Місцеві жителі скаржаться, що чули гучні вибухи, а згодом у районі підприємства виникла пожежа.

відео дня

Наслідки атаки на завод, схоже, настільки плачевні для окупантів, що підтвердити атаку довелося навіть місцевій владі, яка зазвичай до останнього замовчує проблеми після ударів безпілотників по об'єктах РФ.

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Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки дронів на Орловську область РФ:

Губернатор Орловської області заявив, що підприємство пошкоджене, як і кілька житлових будинків у Болхові. Самі ж місцеві в істериці від атаки і пишуть коментарі про те, що пів міста залишилось без роботи.

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Росіяни одразу почали обговорювати удар по заводу у Болхові / фото: скріншот з російського телеграм-каналу

Зауважимо, що Болховський завод є важливим для російської військової промисловості, адже основною його сферою діяльності є розробка і виробництво різної електронної техніки для радіоелектронної апаратури, як от мікросхем чи напівпровідників. Окупанти активно використовують продукцію заводу в системах зв'язку та управління, РЕБах і тренажерах для ракетних комплексів.

Що ще цікаво, на це підприємство діють міжнародні санкції, але попри це воно продовжувало роботу і щорічно виробляло до 3 мільйонів приладів. Ймовірно, після атаки безпілотників потужності заводу будуть послаблені.

Удари вглиб Росії - останні новини

Раніше стало відомо, що безпілотниками було атаковано два російські військові аеродроми - Шайківка і Кубинка, що розташовані в Калузькій і Московській областях відповідно.

Напередодні також у Брянській області країни-агресорки Росії прогриміли вибухи, там було атаковано завод "Стріла", який займається виробництвом електроніки для оборонного комплексу Росії та співпрацює з корпорацією "Ростех".

Нагадаємо, Главред писав, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили завод з виробництва ударних БпЛА на території країни-агресорки Росії.

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Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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