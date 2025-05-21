Росіяни в істериці: дрони атакували важливий завод РФ в Орловській області

Місцеві жителі бідкаються, що наслідки удару по підприємству наслідки серйозні, що вони можуть залишитись без роботи.

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Вибухи пролунали у Болхові, де знаходиться важливий для окупантів завод / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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Росію атакували десятки безпілотників

Гучні вибухи лунали в Орловській області

Дрони пошкодили завод у Болхові

У ніч на 21 травня росіянам не спалося, адже у багатьох регіонах країни-агресорки РФ лунали вибухи і працювала ППО. У Міноборони Росії заявили про нібито збиття 159 дронів над 8 областями, серед яких Орловська.

Як повідомляють росЗМІ, там під атакою безпілотників опинився Болховський завод напівпровідникових приладів. Місцеві жителі скаржаться, що чули гучні вибухи, а згодом у районі підприємства виникла пожежа.

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Наслідки атаки на завод, схоже, настільки плачевні для окупантів, що підтвердити атаку довелося навіть місцевій владі, яка зазвичай до останнього замовчує проблеми після ударів безпілотників по об'єктах РФ.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки дронів на Орловську область РФ:

Губернатор Орловської області заявив, що підприємство пошкоджене, як і кілька житлових будинків у Болхові. Самі ж місцеві в істериці від атаки і пишуть коментарі про те, що пів міста залишилось без роботи.

Росіяни одразу почали обговорювати удар по заводу у Болхові / фото: скріншот з російського телеграм-каналу

Зауважимо, що Болховський завод є важливим для російської військової промисловості, адже основною його сферою діяльності є розробка і виробництво різної електронної техніки для радіоелектронної апаратури, як от мікросхем чи напівпровідників. Окупанти активно використовують продукцію заводу в системах зв'язку та управління, РЕБах і тренажерах для ракетних комплексів.

Що ще цікаво, на це підприємство діють міжнародні санкції, але попри це воно продовжувало роботу і щорічно виробляло до 3 мільйонів приладів. Ймовірно, після атаки безпілотників потужності заводу будуть послаблені.

Удари вглиб Росії - останні новини

Раніше стало відомо, що безпілотниками було атаковано два російські військові аеродроми - Шайківка і Кубинка, що розташовані в Калузькій і Московській областях відповідно.

Напередодні також у Брянській області країни-агресорки Росії прогриміли вибухи, там було атаковано завод "Стріла", який займається виробництвом електроніки для оборонного комплексу Росії та співпрацює з корпорацією "Ростех".

Нагадаємо, Главред писав, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили завод з виробництва ударних БпЛА на території країни-агресорки Росії.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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