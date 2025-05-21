Чотири кулі і контрольний: ЗМІ розкрили нові деталі вбивства Андрія Портнова

Портнова розстріляли, коли він повертався до свого автомобіля і говорив по телефону.

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Подробиці розстрілу Андрія Портнова в Іспанії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

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Напад на Андрія Портнова стався близько 09:15

Кілер у спортивному костюмі зробив п’ять пострілів

Поліція розшукує щонайменше двох осіб

Ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили 21 травня вранці на околиці Мадрида — просто на парковці біля школи, куди він привіз своїх доньок. Іспанська поліція розшукує щонайменше двох осіб, які були причетні до злочину. Про це повідомило видання El Mundo.

За інформацією журналістів, Портнов привіз двох маленьких доньок до приватної школи із запізненням — близько 09:15, хоча заняття почалися о 09:00. Після того, як він завів дітей у навчальний заклад, політик повертався до свого автомобіля — сірого Mercedes E-класу. В цей момент він розмовляв по мобільному телефону.

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Коли Портнов уже був на парковці, менше ніж за три метри від машини, невідомий у спортивному костюмі й із частково прихованим обличчям кілька разів вистріливу Портнова.

Вбивство сталося у людному місці — на очах у деяких батьків, які поверталися до своїх машин, а також студентів сусіднього гуртожитку. Очевидці та мешканці розповідають, що пролунали п’ять пострілів — у шию, спину та голову жертви. Їх було чутно в самій школі, гуртожитку та сусідніх будинках. Портнов був одягнений у білу футболку, шорти та кросівки.

Першою до тіла Портнова підбігла жінка, яка почала кликати на допомогу. Один зі студентів викликав поліцію та швидку допомогу. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть, оскільки поранення були несумісні з життям.

Згідно з даними Асоціації приватних шкіл Іспанії, ця школа є другою за вартістю у країні — навчання у ній коштує до 19 865 євро на рік.

Свідчення очевидців

Працівниця школи, яка була на місці, розповіла журналістам, що в навчальному закладі запанував переполох. Вона підтвердила, що інцидент стався через пів години після початку занять, тож учні та персонал не стали свідками самої стрілянини.

Місце події миттєво оточили патрулі Національної та муніципальної поліції. Криміналісти встановили ширми навколо автомобіля, аби захистити зону розслідування. Над територією кружляли гелікоптери та безпілотники — імовірно, в пошуках нападника. Деякі батьки одразу прибули до школи, хвилюючись за дітей, а дехто навіть забрав їх додому раніше.

Остаточно тіло Портнова забрали близько 14:00, тобто майже через п’ять годин після вбивства.

Працівник автомайстерні "Євромайстер", розташованої неподалік, розповів журналістам, що близько 9-ї ранку почув дивні звуки, які спершу сприйняв за удари молотком. Лише побачивши поліцейських, вертольоти та фургони, зрозумів серйозність події.

"Я дізнався про це, коли побачив поліцію на конях, що проїжджала повз. Я вийшов на вулицю і побачив гелікоптери та багато поліцейських фургонів, тож зрозумів, що сталося щось велике. Все, що я знаю, це те, про що говорять, що це політичне зведення рахунків", - розповів працівник виданню.

Що відомо про виконавців вбивства

Правоохоронці розшукують щонайменше двох осіб, які, за інформацією джерел El Mundo, причетні до вбивства. Свідки повідомили, що кілер був одягнений у синій спортивний костюм і мав поясну сумку. Після злочину йому допоміг спільник, який, ймовірно, чекав на нього на мотоциклі.

Існує припущення, що стрілець втік у напрямку мадридського району Каса-де-Кампо. Там поліція вже розгорнула пошукову операцію для його затримання.

Вбивство Андрія Портнова - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 21 травня в іспанському місті Посуело-де-Аларкон поблизу Мадрида було вбито колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. За даними іспанських ЗМІ, Портнова застрелили біля воріт американської школи, коли він привів туди дітей.

Генерал-майор запасу Віктор Ягун заявив, що Україна не причетна до вбивства ексрадника Януковича Андрія Портнова в Іспанії. За його словами, це могла бути операція Росії, яка використовує такі злочини для інформаційних атак проти України.

Раніше на відомого активіста і блогера Сергія Стерненка було скоєно напад. Він розповів, що нападницею виявилася жінка. Її затримали.

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Хто такий Андрій Портнов? Андрій Портнов - український проросійський політик і юрист. Народний депутат України 5-6 скликань (2006—2007, 2007—2010). З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 — керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Віктора Януковича та заступник глави АП. Під час Євромайдану був дотичний до прийняття "законів 16 січня". Одразу після Євромайдану, у 20-х числах лютого 2014 року виїхав з України. У 2014—2015 роках перебував під санкціями Європейського Союзу. З 2021 року знаходився під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні, пише Вікіпедія.

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