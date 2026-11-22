Вибух російського безпілотника забрав життя дитини в прикордонній громаді Сумської області.

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14-річний підліток загинув від вибуху ворожого дрона на Сумщині / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

На Сумщині внаслідок вибуху ворожого дрона загинув 14-річний хлопець

Трагедія сталася вранці в Новослобідській громаді

Місцевих жителів закликають не наближатися до невідомих предметів

У Сумській області внаслідок вибуху російського дрона загинув 14-річний хлопець. Трагедія сталася вранці 22 листопада в Новослобідській громаді. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За попередньою інформацією, двоє місцевих жителів натрапили на ворожий безпілотник, який здетонував.

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"Від отриманих тяжких травм підліток загинув на місці. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого хлопця", - повідомив Григоров.

Голова ОВА наголосив, що загроза від вибухонебезпечних предметів залишається надзвичайно високою, особливо в прикордонних громадах.

Мешканців закликають не наближатися до невідомих предметів, не торкатися їх і не намагатися переносити.

"Це можуть бути нерозірвані боєприпаси, ворожі дрони та інші вибухонебезпечні предмети. Обов’язково пояснюйте ці правила дітям", - зазначають в ОВА.

У разі виявлення підозрілого об’єкта необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому Шахеди залишаються загрозою для українських міст: думка експерта

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія суттєво наростила використання ударних безпілотників. За його словами, ефективність малої ППО зросла після того, як змінили підхід до оцінювання роботи підрозділів.

"Якщо раніше ти отримував результат, коли збив "Шахед", і нічого не отримував, якщо не збив, то потім почали враховувати різницю між тим, скільки цілей зайшло в зону відповідальності і скільки з неї вийшло. Якщо щось вийшло з твоєї зони - ти програв. І ситуація одразу суттєво змінилася", - пояснив експерт.

За словами Криволапа, у лютому Україна змогла підвищити ефективність знищення звичайних "Шахедів" приблизно з 50-55% до 85-90%. Водночас згодом Росія почала застосовувати реактивні "Шахеди", які складніше перехоплювати.

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що в ніч проти 22 листопада російські безпілотники атакували Київщину. У Вишгородському районі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Відомо про двох загиблих, 4 людей постраждали, серед них підліток.

Крім того, в ніч проти неділі, 22 листопада, російські ударні безпілотники двічі влучили в об'єкти на території України. Один дрон уразив приватне підприємство на Полтавщині, інший - Київський район Харкова, де після удару виникла пожежа.

Нагадаємо, в ніч на 21 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Печенезькій дамбі в Харківській області. Пошкоджено ділянку дороги державного значення, проїзд по дамбі наразі неможливий - водіїв скерували в об’їзд через Чугуїв.

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