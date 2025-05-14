У переговорах з РФ може з'явитись новий посередник - Зеленський

Новий Папа Римський може допомогти дипломатії.

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Хто може стати новим посередником у переговорах з РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Що каже Зеленський:

Новий Папа Римський може стати посередником у переговорах з РФ

Ватикан готовий допомогти дипломатії для припинення війни

Новий Папа Римський Лев XIV готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Сьогодні була дуже важлива заява Папи Римського Лева XIV про готовність Ватикану до посередницької роботи. Ватикан може допомогти дипломатії. Є підтримка прямої зустрічі від лідерів країн Глобального Півдня – і цей голос звучить", - сказав Зеленський. відео дня

Він також додав, що Китай підтримує припинення вогню, разом з Америкою та Європою.

"Фактично зараз найбільш очевидно для всіх у світі за весь час повномасштабної війни – очевидно, що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити", - додав президент.

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Нагадаємо, 8 травня у Ватикані було обрано нового Папу Римського. Традиційним знаком цього стала поява білого диму з димоходу Сикстинської капели, що свідчить про успішне завершення конклаву. Згодом стало відомо ім’я нового понтифіка — ним став американець Роберт Френсіс Превост.

Як повідомляв Главред, Роберт Френсіс Превост взяв ім’я Лев XIV. Він став першим понтифіком із Північної Америки.

Невдовзі після урочистого оголошення Лев XIV вперше вийшов на балкон базиліки Святого Петра, де звернувся з першою промовою до світу. Хоча новий Понтифік прямо не згадав Україну в контексті війни, він недвозначно натякнув на актуальність потреби в мирі на українській землі. Лев XIV закликав до побудови мостів порозуміння між народами та до відкритого діалогу.

Президент Володимир Зеленський 12 травня провів першу телефонну розмову з новим Папою Римським Левом XIV. За словами президента, бесіда була "теплою і предметною".

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