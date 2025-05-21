Трамп переконаний, що Росія перемагає у війні — Bloomberg

Ключові тези:
- Трамп дав зрозуміти, що Росія переможе у війні
- Наразі бої на фронті малюють іншу картину
- Путін намагався виграти час у телефонній розмові з Трампом
У розмові з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що переконаний у перемозі Росії у війні. Про це пише Bloomberg.
Джерела зазначили, що Трамп навіть повторив низку тезисів Кремля. Однак, як зазначає видання, бої на фронті малюють іншу картину.
"Публічні дані показують, що з січня Росія захопила менше чверті відсотка (0,15%) території України. Донецька область, яка стала жертвою найзапекліших боїв війни та частково окупована вже понад десять років, досі не перебуває під повним контролем Москви", - йдеться в повідомленні.
Bloomberg також пише, що стан поля бою різко контрастує з дипломатичним зрушенням на користь Путіна.
"Цього тижня він (Путін, - ред.) намагався виграти час у телефонній розмові з Трампом, який відмовився від вимог припинення вогню та погроз санкціями, що викликало побоювання в Європі, що він відходить від давно проголошеного зобов'язання досягти швидкої мирної угоди", - кажуть аналітики видання.
Водночас, старший науковий співробітник програми "Росія та Євразія" сказав, що думка Путіна про те, що він може захопити всі чотири регіони України швидко, або навіть будь-коли найближчим часом – зовсім нереалістична.
Заяви Трампа про війну - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з лідером РФ Володимиром Путіним сказав, що США не братимуть участі у мирних переговорах і не запроваджуватимуть санкції проти РФ.
Трамп також розповів, що нових санкцій проти Росії не буде, оскільки "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв'язаної Путіним війни проти України.
Крім того, президент США заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, що оцінити зусилля в цьому напрямку.
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Видання Bloomberg
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