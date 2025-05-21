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Трамп переконаний, що Росія перемагає у війні — Bloomberg

Марія Николишин
21 травня 2025, 17:49
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Трамп відмовився від вимог припинення вогню та погроз санкціями.
Трамп переконаний, що Росія перемагає у війні — Bloomberg
Трамп переконаний у перемозі РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Трамп дав зрозуміти, що Росія переможе у війні
  • Наразі бої на фронті малюють іншу картину
  • Путін намагався виграти час у телефонній розмові з Трампом

У розмові з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що переконаний у перемозі Росії у війні. Про це пише Bloomberg.

Джерела зазначили, що Трамп навіть повторив низку тезисів Кремля. Однак, як зазначає видання, бої на фронті малюють іншу картину.

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"Публічні дані показують, що з січня Росія захопила менше чверті відсотка (0,15%) території України. Донецька область, яка стала жертвою найзапекліших боїв війни та частково окупована вже понад десять років, досі не перебуває під повним контролем Москви", - йдеться в повідомленні.

Bloomberg також пише, що стан поля бою різко контрастує з дипломатичним зрушенням на користь Путіна.

"Цього тижня він (Путін, - ред.) намагався виграти час у телефонній розмові з Трампом, який відмовився від вимог припинення вогню та погроз санкціями, що викликало побоювання в Європі, що він відходить від давно проголошеного зобов'язання досягти швидкої мирної угоди", - кажуть аналітики видання.

Водночас, старший науковий співробітник програми "Росія та Євразія" сказав, що думка Путіна про те, що він може захопити всі чотири регіони України швидко, або навіть будь-коли найближчим часом – зовсім нереалістична.

Трамп переконаний, що Росія перемагає у війні — Bloomberg
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про війну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з лідером РФ Володимиром Путіним сказав, що США не братимуть участі у мирних переговорах і не запроваджуватимуть санкції проти РФ.

Трамп також розповів, що нових санкцій проти Росії не буде, оскільки "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв'язаної Путіним війни проти України.

Крім того, президент США заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, що оцінити зусилля в цьому напрямку.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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