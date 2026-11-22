Незвичайна історія розпочалася ще у 2007 році в чеському селі Моркувки.

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Чоловік знайшов у сараї звичайний камінь: археологи були вражені його віком / Фото: futura-sciences.com

Коротко:

У Чехії виявили артефакт віком понад 3000 років

Стародавній інструмент роками використовували у фундаменті сараю

Камінь виявився формою для виготовлення бронзових списів

У Чехії звичайний камінь, який довгі роки використовували у фундаменті старого сараю, виявився рідкісним археологічним артефактом віком понад 3000 років. Вчені встановили, що знахідка є стародавньою формою для виготовлення бронзових наконечників списів.

Про це пише futura-sciences з посиланням на дослідження археологів, опубліковане в науковому журналі Archeologické rozhledy.

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Незвичайна історія почалася ще у 2007 році в чеському селі Моркувки. Місцевий житель виявив у своєму саду прямокутний камінь, який раніше був частиною фундаменту старої господарської споруди.

На перший погляд знахідка нічим не відрізнялася від звичайного будівельного матеріалу. Однак на її поверхні виявилося заглиблення незвичайної форми, яке привернуло увагу фахівців.

Дослідники під керівництвом археолога Мілана Салаша з Моравського музею встановили, що камінь є половиною ливарної форми, яка використовувалася для виробництва бронзових наконечників списів у пізній бронзовій добі.

Вік артефакту перевищує 3000 років. Незважаючи на тривале використання в будівництві, він зберіг сліди стародавньої обробки та багаторазового впливу високих температур.

Вчені з’ясували, як із каменю виготовляли зброю

Форма виготовлена з ріолітового туфу - вулканічної породи, здатної витримувати високі температури.

Стародавні майстри з'єднували дві половини кам'яної форми мідним дротом, після чого заливали всередину розплавлену бронзу. Спеціальний стрижень дозволяв сформувати порожнину, необхідну для кріплення наконечника до дерев'яного древка списа.

Дослідження поверхні показало, що інструмент використовували неодноразово. Це свідчить про те, що стародавні ремісники могли виготовляти за його допомогою цілі серії однакових наконечників.

За оцінками археологів, подібні технології дозволяли налагодити відносно масове виробництво зброї вже кілька тисячоліть тому.

Знахідка розкрила стародавні торговельні зв’язки Європи

Особливо цікавим виявилося походження самого каменю. Геологічний аналіз показав, що матеріал, найімовірніше, був доставлений із Карпатського регіону, з території сучасної північної Угорщини.

Це означає, що сировина або готова ливарна форма подолали значну відстань ще в бронзовому столітті.

Археологи пов’язують знахідку з культурою полів похоронних урн, представники якої мешкали в Центральній Європі та практикували кремацію померлих з подальшим похованням праху в керамічних посудинах.

Вчені припускають, що стародавній інструмент спочатку перебував на території розташованого неподалік поселення, а значно пізніше його використовували як звичайний будівельний камінь.

Точне місце виготовлення форми та кількість виготовлених за її допомогою наконечників залишаються невідомими. Однак знахідка підтверджує існування розвинених технологій металообробки та далеких зв’язків між стародавніми спільнотами Європи.

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