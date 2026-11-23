Ризики поширюються й на критично важливі сфери - медицину, енергетику, економіку та оборону.

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З’явився прогноз щодо майбутнього штучного інтелекту / Колаж: Главред, фото: Pixabay/justDIYteam, Pixabay/geralt

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Розвиток ШІ може призвести до втрати людьми здатності самостійно аналізувати

Дослідники називають цей процес "ослабленням людства"

Розвиток штучного інтелекту може призвести до поступової втрати людьми здатності самостійно аналізувати інформацію, приймати рішення та вирішувати складні завдання.

Дослідники називають цей процес "ослабленням людства" і вважають його однією з найбільш недооцінених загроз поширення ШІ. Про це повідомляє Daily Mail.

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Небезпека полягає у зростаючій залежності від нейромереж. Перекладаючи на алгоритми інтелектуальну роботу - від підготовки текстів до професійного аналізу - люди дедалі рідше використовують власні навички. Особливо тривожна ситуація складається в освіті, де учні можуть звикнути отримувати готові відповіді, не розбираючись у їхній достовірності.

Ризики поширюються й на критично важливі сфери - медицину, енергетику, економіку та оборону. Помилкові висновки штучного інтелекту за відсутності людської перевірки здатні призвести до серйозних наслідків.

Ще більш масштабну загрозу пов’язують із впровадженням автономних систем в управління інфраструктурою та державними процесами. У такому випадку надмірна залежність від алгоритмів може поступово обмежити можливості людини контролювати те, що відбувається.

Таким чином, головна небезпека може полягати не в повстанні машин, а в тому, що людство добровільно передасть технологіям занадто багато власних функцій, поступово втрачаючи навички самостійного мислення.

Творці ШІ попередили про загрозу для людства

Серед представників індустрії штучного інтелекту посилюються побоювання щодо наслідків стрімкого розвитку технологій. Колишній співробітник Anthropic Джейкоб Коксон попереджає, що відсутність обмежень на створення дедалі потужніших систем ШІ може обернутися серйозною загрозою для людства вже в найближчому майбутньому.

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