До кінця року: Коваленко назвав область, яку РФ може повністю окупувати

Інші області росіяни не зможуть захопити до кінця 2025 року.

https://glavred.net/front/uzhe-do-konca-goda-rossiya-imeet-shans-polnostyu-okkupirovat-odnu-oblast-ukrainy-10666550.html Посилання скопійоване

РФ може повністю захопити Луганщину / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

Окупанти можуть повністю окупувати Луганську область

Там вже залишилося небагато підконтрольної Україні території

По жодній з інших областей в росіян немає перспектив

Армія країни-агресора Росії може до кінця року повністю окупувати лише Луганщину. Там в окупантів є реальні можливості вийти на адміністративні кордони області. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, три інші області - Донецьку, Запорізьку та Херсонську - росіянам точно не взяти.

відео дня

"У них взагалі немає шансів захопити ці області до кінця 2025 року", - наголосив він.

Водночас, експерт додав, що Луганщина вже майже повністю окупована, там залишилося небагато підконтрольної Україні території.

"Окупантам залишилося закрити її поблизу Білогорівки і по Лимано-Куп'янській осі. По жодній з інших областей України в росіян немає взагалі жодних перспектив", - підкреслив Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що армія країни-агресора Росії змогла просунутись поблизу Часового Яру та Торецька у Донецькій області.

Начальник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус заявив, що окупанти можуть проводити підготовку до активних штурмових дій на Харківському напрямку фронту. Українські військові вже фіксують накопичення особового складу РФ поблизу держкордону.

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що росіяни не відмовляються від своїх загарбницьких цілей. Одне з головних завдань противника - створення загрози для Костянтинівки.

Читайте також:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред