Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

До кінця року: Коваленко назвав область, яку РФ може повністю окупувати

Марія Николишин
21 травня 2025, 14:18
974
Інші області росіяни не зможуть захопити до кінця 2025 року.
До кінця року: Коваленко назвав область, яку РФ може повністю окупувати
РФ може повністю захопити Луганщину / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

  • Окупанти можуть повністю окупувати Луганську область
  • Там вже залишилося небагато підконтрольної Україні території
  • По жодній з інших областей в росіян немає перспектив

Армія країни-агресора Росії може до кінця року повністю окупувати лише Луганщину. Там в окупантів є реальні можливості вийти на адміністративні кордони області. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, три інші області - Донецьку, Запорізьку та Херсонську - росіянам точно не взяти.

відео дня

"У них взагалі немає шансів захопити ці області до кінця 2025 року", - наголосив він.

Водночас, експерт додав, що Луганщина вже майже повністю окупована, там залишилося небагато підконтрольної Україні території.

"Окупантам залишилося закрити її поблизу Білогорівки і по Лимано-Куп'янській осі. По жодній з інших областей України в росіян немає взагалі жодних перспектив", - підкреслив Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що армія країни-агресора Росії змогла просунутись поблизу Часового Яру та Торецька у Донецькій області.

Начальник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус заявив, що окупанти можуть проводити підготовку до активних штурмових дій на Харківському напрямку фронту. Українські військові вже фіксують накопичення особового складу РФ поблизу держкордону.

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що росіяни не відмовляються від своїх загарбницьких цілей. Одне з головних завдань противника - створення загрози для Костянтинівки.

Читайте також:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олександр Коваленко новини України новини Луганської області війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вихід США з мирних переговорів: що зміниться та які наслідки для України

Вихід США з мирних переговорів: що зміниться та які наслідки для України

16:11Війна
Чи чекати сюрпризів від долара та євро: чого очікувати від ринку цього тижня

Чи чекати сюрпризів від долара та євро: чого очікувати від ринку цього тижня

16:05Економіка
Погода до кінця травня в Україні різко зміниться: синоптик розповіла, що станеться

Погода до кінця травня в Україні різко зміниться: синоптик розповіла, що станеться

16:01Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Завжди бісило": Зеленська зробила неочікуване зізнання про свою маму

"Завжди бісило": Зеленська зробила неочікуване зізнання про свою маму

Гороскоп на завтра 22 травня: Тельцям - гнів, Водоліям - радісна зустріч

Гороскоп на завтра 22 травня: Тельцям - гнів, Водоліям - радісна зустріч

Мовна мапа України: як говорять у різних куточках країни

Мовна мапа України: як говорять у різних куточках країни

Гороскоп Таро на червень 2025: Терезам - завершення, Скорпіонам - успіх, Стрільцям - тріумф

Гороскоп Таро на червень 2025: Терезам - завершення, Скорпіонам - успіх, Стрільцям - тріумф

Не від російської: звідки насправді походить українська мова

Не від російської: звідки насправді походить українська мова

Останні новини

16:11

Вихід США з мирних переговорів: що зміниться та які наслідки для України

16:08

Пліснява зникне назавжди: лише один цикл пральної машини з "забійним" засобомВідео

16:05

Чи чекати сюрпризів від долара та євро: чого очікувати від ринку цього тижня

16:01

Погода до кінця травня в Україні різко зміниться: синоптик розповіла, що станеться

15:56

Гороскоп Таро на сьогодні 21 травня: Дівам - бути обережними, Ракам - просити допомоги

На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погодиНа Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди
15:55

Долар раптово пішов у піке, євро злетів: новий курс валют

15:38

Топ рецепт закуски, який підкорив усіх: шикарна страва за 10 хвилин

15:18

СБУ проводить демілітаризацію РФ, вибухи на складах вже системні - експерт

15:15

Чому у травні 2025 нарахували менший розмір субсидії: українцям дали пояснення

Реклама
15:12

Рясні дощі та зливи з грозами: які області України накриє негода

14:55

Тривожний дзвінок: аналітик попередив про загрозу російських обстрілів дронами

14:39

Нас обманювали роками: як насправді з'явилось ДніпроВідео

14:28

Копійчаний засіб легко видалить плями з одягу: розкрито хитрий фокусВідео

14:18

Відомий банк урізав ліміти на перекази: скільки можна відправити з 1 червня

14:18

До кінця року: Коваленко назвав область, яку РФ може повністю окупувати

13:49

На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула масштабна пожежа, є жертви - деталіФото

13:42

"Пів року не міг дивитися фінал": Ротань розповів про біль Ліги Європи та нові виклики

13:34

Чи доведеться витягнути круглу суму з кишені: скільки коштуватиме газ у червні

13:15

Обсяги кредитів зростають: в Нацбанку розповіли детально, кому видаються позики

13:00

Ціна підскочила на 35%: популярні в Україні сезонні ягоди стали розкішшю

Реклама
12:59

"Серед дурнів я вперше": п'яний Кіркоров опустив росіянВідео

12:53

"Мрії Путіна": Коваленко сказав, чи зможе РФ захопити чотири області до кінця року

12:50

Ексрадника Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії – що відомоВідео

12:44

Вже біля держкордону: військовий назвав напрямок масштабного штурму РФ

12:11

"Нас намагаються стерти": комбат "Магури" пояснив, чому вийшов із публічною заявою

12:06

Дрони уразили Болховський завод РФ: у ЦПД озвучили масштаб наслідків для ворога

12:04

Українцям можуть припинити виплачувати пенсію: в ПФУ назвали дві причини

11:49

Менш ніж за 100 км від України: Путін нібито відвідав Курську область, деталіВідео

11:33

Майже 100 грн за кілограм: популярний фрукт в Україні раптово став делікатесом

11:14

Подовжать ноги і виділять з натовпу: які джинси купити на літо 2025Відео

11:11

Китайський гороскоп на завтра 22 травня: Зміям - образи, Собакам - критика

11:10

Під загрозою 5 великих міст: Коваленко розкрив задум літнього наступу РФ

10:56

Краса зсередини: мікроелементи, які підтримують шкіру, нігті та волосся

10:54

Окупанти хочуть "вирватися": в ISW назвали два гарячі напрямки на фронті

10:33

9 явних ознак того, що Всесвіт ось-ось виконає ваші бажання

10:31

Шведи на Євробаченні 2025 "вкрали" пісню у Зіброва: смішний збігВідео

10:28

Росіяни в істериці: дрони атакували важливий завод РФ в Орловській області

10:19

Деякі купюри в Україні зникнуть назавжди: чи варто зараз терміново їх міняти

09:58

Ігор Кондратюк повідомив про визначну подію у своїй родині

09:51

Ворог пішов на прорив нової ділянки кордону України: в ЗСУ доповіли обстановку

Реклама
09:48

Дрони атакували Київщину, постраждала родина з маленькими дітьми: деталіФото

09:45

Кий, Щек і Хорив – міф чи реальність: історик розкрив правду про заснування КиєваВідео

09:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 травня (оновлюється)

09:24

Відомий оператор відключає послугу: що перестане працювати вже з 24 червня

09:20

Удар по тилу окупантів на Херсонщині: партизани знищили військову техніку РФ

09:15

Золоті обручки від Zlato – обираємо класику чи сучасні інтерпретації? новини компанії

09:00

Україна може втратити одну область до кінця року, ні миру, ні перемир’я не буде – Коваленко

08:56

РФ вдарила ракетою по стрільбищу на Сумщині: загинули 6 військових, понад 10 - поранені

08:42

Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України

08:21

Пенсіонерам начислять надбавки: хто отримає додаткові 570 грн щомісяця

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти