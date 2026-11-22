Коротко:
- Таллула Вілліс опублікувала нове фото з батьком
- Актор позує на садових гойдалках у рожевій сорочці
- Про діагноз Вілліса родина повідомила у 2023 році
Голлівудський актор Брюс Вілліс, який майже не з'являється на публіці, знову потрапив у об'єктив доньки Таллули. На новому знімку 71-річний актор сидить на садових гойдалках, а дочка ніжно обіймає його та притискається до нього.
Фото опублікувала дочка Брюса Вілліса та Демі Мур, Таллула Вілліс, в Instagram. Вона не підписала знімок і обмежилася двома емодзі.
На кадрі Брюс Вілліс одягнений у рожеву сорочку та сірий кардиган. Таллула обрала для фото червоний светр і сонцезахисні окуляри.
Публікація набрала понад 31 тисячу лайків і майже тисячу коментарів. Шанувальники актора залишили під знімком безліч теплих слів.
Багато користувачів зізналися, що раді бачити Вілліса в колі сім’ї.
"Він оточений любов’ю", - йдеться в одному з коментарів.
На що хворіє Брюс Вілліс?
Брюс Вілліс завершив акторську кар'єру у 2022 році. Тоді родина повідомила, що у нього діагностували афазію - порушення, яке впливає на здатність говорити та розуміти мову.
Через рік рідні уточнили діагноз: у актора лобно-скронева деменція. Це прогресуюче захворювання нервової системи, при якому уражаються лобові та скроневі частки головного мозку.
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Брюс Вілліс - новини
Як повідомляв Главред, Таллула Вілліс регулярно ділиться сімейними знімками в соцмережах. Наприкінці вересня вона опублікувала фото з батьком, на якому цілує його в щоку. Сам актор на тому кадрі посміхався в камеру.
Влітку в родині Віллісів сталася важлива подія. Таллула вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі, з яким зустрічається з 2023 року. На створення її весільної сукні пішло 712 годин.
Незважаючи на хворобу, Брюс Вілліс відвідав урочистість. Журнал Vogue опублікував весільні знімки, які підтвердили, що 71-річний актор з’явився на весіллі доньки. Про заручини пара оголосила в грудні 2024 року.
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