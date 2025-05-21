Менш ніж за 100 км від України: Путін нібито відвідав Курську область, деталі

У Кремлі не надали доказів поїздки Путіна у Курську область.

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Путін відвідав Курську АЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Коротко:

Путін нібито приїжджав у Курську область

Точна дата поїздки не вказується

Диктатор нібито побував у місті Курчатов, де відвідав Курську АЕС-2

У країні-агресорі Росії стверджують, що диктатор Володимир Путін приїхав у Курську області. Він нібито побував у Курчатові, який знаходиться за менше ніж 100 км від кордону з Україною. Таке повідомлення з’явилось на сайті Кремля.

Згідно з заявами, Путін відвідав Курську область "вперше від моменту повного визволення регіону". Насправді ЗСУ продовжують діяти на території цієї російської області.

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Варто зауважити, що точна дата робочої поїздки не вказується, лише вказується, що вона відбулася напередодні.

У Кремлі також заявили, що Путін зустрівся з "волонтерами" та в. о. губернатора Курської області Олександром Хінштейном.

Зазначається, що диктатор нібито побував у місті Курчатов, де відвідав Курську АЕС-2, що будується.

Курська АЕС / Інфографіка: Главред

Однак, фактично ні Кремль, ні російські ЗМІ не надали доказів поїздки Путіна у Курську область. Сайт Кремля опублікував фото диктатора за білим столом з чашками і цукерками.

Путін відвідав Курську область - відео:

Варто додати, що у Центр протидії дезінформації заявили, що російські пропагандистські ресурси активно поширюють повідомлення про візит Володимира Путіна до Курської області, але навмисно уникають згадок про бойові дії, які там фактично тривають.

У відомстві наголошують, що така інформаційна тактика Кремля спрямована на створення ілюзії стабільності, миру й повного контролю над прикордонною територією.

"Уникання згадок про війну — це не випадковість, а продуманий сценарій, що має замаскувати реальний стан речей. Подібні візити — це політична вистава, яка має відвернути увагу росіян від поразок на фронті та втрат у прикордонних регіонах", — йдеться в повідомленні.

Курська область - що відомо

Як повідомляв Главред, у Інституті вивчення війни заявили, що Сили оборони України, ймовірно, просунулися в Курській області, зокрема в районі селища Тьоткіно, що на території РФ.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що завдяки активним діям ЗСУ на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях.

Крім того, 30 квітня російський диктатор Володимир Путін визнав, що в Курській області все ще присутні українські захисники.

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Курська АЕС - що про неї відомо Курська АЕС - атомна електростанція в Росії, розташована в місті Курчатов Курської області, за 40 км на захід від міста Курськ на березі річки Сейм, пише Вікіпедія. Складається з двох працюючих енергоблоків загальною потужністю 2 ГВт. У міру вичерпання ресурсу енергоблоків Курської АЕС їхня потужність буде заміщена блоками Курської АЕС-2. Курська АЕС є філією концерну АТ "Концерн Росенергоатом". На станції працюють понад 5 тисяч осіб У 2021 році вироблення електроенергії склало 25,1 млрд кВт-год.

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