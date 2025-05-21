'СРСР продовжує існувати': радник Путіна видав абсурдну заяву щодо війни в Україні

Кобяков стверджує, що юридична процедура розпаду СРСР нібито була порушена, тому СРСР "юридично досі існує".

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Кремль "воскрешає" СРСР, щоб виправдати війну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Що сказав радник Путіна:

СРСР начебто досі існує

Війна проти України, на думку Кобякова, внутрішній процес

Радник Путіна натякнув на можливість перегляду кордонів пострадянських держав

Юридична процедура розпаду СРСР нібито була порушена, а отже — Радянський Союз продовжує існувати. Повномасштабна війна РФ проти України — це начебто "внутрішній процес". Таку заяву зробив радник лідера Росії Антон Кобяков на підсумковій пресконференції Петербурзького міжнародного юридичного форуму.

Кобяков виправдав свою тезу тим, що, за його версією, при розпаді Радянського Союзу було порушено юридичну процедуру, адже СРСР не був розпущений тим самим органом, який його створив — З'їздом народних депутатів. Тому, на його думку, СРСР нібито "юридично десь існує і продовжує існувати".

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Саме це, за словами Кобякова, дає підстави розглядати війну Росії проти України не як зовнішню агресію, а як "внутрішній процес". Він вважає, що потрібна нова правова оцінка подій 1991 року, аби краще "зрозуміти теперішні події".

Радник Путіна також поставив під сумнів незмінність кордонів пострадянських країн, натякаючи на можливість їх перегляду. Окрім того, Кобяков вкотре повторив поширені в російській пропаганді тези про "відродження нацизму" в Україні.

Насамкінець він вигадав, що Росія може стати "точкою зборки та центром нових правил гри, міжнародного права" та "многополярного світу", де "суверенне право" визначатиметься не міжнародними нормами, а власними правилами Москви.

Такі заяви, попри намагання надати їм правового забарвлення, насправді віддзеркалюють політичну риторику Кремля, спрямовану на виправдання анексії територій та заперечення суверенітету України. Вони прямо суперечать нормам міжнародного права, зокрема Статуту ООН, згідно з яким Україна є незалежною державою з міжнародно визнаними кордонами.

Дивіться відео із заявою радника Путіна про СРСР, який нібито існує:

Заява Антона Кобякова / Фото: скріншот

Кремлівські заяви щодо війни в Уркаїні - останні новини

Як повідомляв Главред, глава російської делегації на переговорах у Туреччині Володимир Мединський опинився в центрі скандалу після того, як у коментарях російським ЗМІ навів фейкові цитати Наполеона та Бісмарка. Зокрема, слова про те, що "війна і переговори ведуться одночасно", не належать Наполеону, а фразу Бісмарка про "росіян, які завжди приходять за своїм", спростовує навіть сайт Російського військово-історичного товариства, яке очолює сам Мединський.

Участь ЗСУ у військовому параді в Лондоні до 80-річчя перемоги над нацизмом Кремль назвав "неповагою" і "блюзнірством". Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Велика Британія "ніколи не була посередником" і звинуватив Україну в "героїзації неонацистів" — повторивши звичну кремлівську пропаганду.

Крім цього, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що Росія намагається використати дискусії про 30-денне перемир’я для маніпуляцій і розколу між Україною, ЄС та США. Кремль активізував контакти із західними медіа, щоб донести свої наративи, зокрема — представити умови капітуляції України як прийнятні.

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Хто такий Антон Кобяков? Антон Анатолійович Кобяков — російський державний діяч, радник президента Російської Федерації. Народився 23 червня 1968 року в Уфі, Республіка Башкортостан. У 2005 році перейшов на роботу в Адміністрацію президента Росії, де обіймав посади від головного радника до заступника начальника Управління президента РФ з питань зовнішньої політики. З 2012 по 2014 рік очолював Канцелярію президента РФ. З квітня 2014 року призначений радником Путіна, зокрема, відповідає за організацію міжнародних заходів за участю глави держави.

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