Маттео Сальвіні звернувся до Володимира Зеленського з вимогою принести вибачення.

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В Італії зробили різку заяву на адресу Володимира Зеленського / Колаж Главред, фото president.gov.ua

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Сальвіні пов’язав питання підтримки України з потраплянням до бази "Миротворця"

Він окремо звернувся до Зеленського з вимогою принести вибачення

Віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні пов'язав питання про продовження підтримки України з потраплянням свого імені до бази сайту "Миротворець".

Італійський політик заявив, що очікує публічних вибачень від Володимира Зеленського, і попередив про можливі наслідки для подальших рішень щодо допомоги Києву, пише Il Messaggero.

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Заява пролунала напередодні голосування в Італії щодо продовження підтримки України. Сальвіні підкреслив, що його турбує наявність у українській базі не лише його власного імені, а й даних журналістів, спортсменів та громадських діячів, яких цей ресурс відносить до противників України.

За словами політика, відсутність офіційного засудження подібних публікацій з боку Києва може вплинути на ставлення до подальшої допомоги українському уряду. У зв’язку з цим він окремо звернувся до Зеленського з вимогою принести вибачення.

Відповідь України

Українське посольство в Італії відреагувало на заяву, пояснивши, що сайт "Миротворець" не належить до державних структур і не висловлює офіційну позицію країни.

У дипломатичному представництві наголосили, що публікації цього ресурсу не можна вважати рішеннями чи заявами української влади, оскільки сайт не має відповідних державних повноважень.

У Римі вважають, що Україна не зможе перемогти РФ

Міністр оборони Італії Гвідо Кроцетто вважає, що Україна не зможе здобути традиційну військову перемогу над Росією, яка передбачає повний розгром супротивника або наступ на Москву. На його думку, реальним успіхом для Києва стане виведення російських військ з української території та припинення ракетних і авіаційних ударів.

Глава італійського оборонного відомства також зазначив, що заяви політиків про перемогу України нерідко трактуються суспільством неправильно, оскільки під цим маються на увазі різні результати війни.

Раніше "Главред" повідомляв, що міністр закордонних справ України Андрій Сібіга заявив, що Путін мріє про перегляд системи безпеки в Європі за зразком Ялти-1945. За його словами, Європі не потрібен новий порядок у сфері безпеки.

Нагадаємо, у Кремлі заявили про контакти з європейцями. Путін повідомив, що Москва через дипломатичні канали запросила європейців до Москви, щоб визначити їхню позицію. Формат діалогу з Україною у Кремлі обіцяють визначити лише після цієї зустрічі.

Як повідомлялося, Італія й раніше виступала проти спроб Росії повернутися до європейського культурного простору. У березні міністр культури Італії Алессандро Джулі виступив проти повернення Росії на Венеціанську бієнале.

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