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"Нас намагаються стерти": комбат "Магури" пояснив, чому вийшов із публічною заявою

Анна Ярославська
21 травня 2025, 12:11
2378
Ніхто з бійців не залишив позиції. Усі вони продовжують виконувати нові завдання поки що під керівництвом Олександра Ширшина.
Александр Ширшин
Олександр Ширшин пояснив, чому зробив свою публічну заяву / Колаж: Главред, фото: facebook.com/a.shyrshyn, t.me/brygada47

Головні тези:

  • На Курщині були поставлені завдання, які "приречені на провал"
  • Усі звернення Ширшина були проігноровані
  • Зараз є спроби комунікації від Генштабу

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Олександр Ширшин виступив із новою заявою після того, як кілька днів тому написав рапорт про звільнення з посади.

Зокрема, Ширшин змалював ситуацію на Курщині, де виконує бойові завдання 47-а бригада.

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За його словами, у Курській області РФ він "зіткнувся із завданнями, які, за всіма ознаками, були приречені на провал і піддавали особовий склад високій ймовірності невиправданих втрат". Причому відбувалося це неодноразово.

"З боку батальйону і рот вживали всіх можливих заходів щодо недопущення цих втрат. Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення з приводу доцільності виконання завдань із пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані (крім одного завдяки командиру 117 бригади)", - написав Ширшин у Facebook.

Комбат наголосив, що він ніколи не вимагав відставки головкому ЗСУ чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, оскільки "проблеми в нас системні, а не просто пов'язані з однією людиною".

"Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики "підтримати Головкома ЗСУ" і "не виносити сміття з хати" від лояльних до "військової еліти" осіб і підрозділів", - зазначив він.

Ширшин додав, що спочатку підтримував Курську операцію на початкових етапах. Однак, на його думку, через відсутність належного реагування необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості.

"Мій батальйон завжди перебував на складних ділянках. Ніколи не скиглили. Стиснувши зуби працювали попри всі проблеми й труднощі (...) Моя відважна піхота вигризала нашу українську землю, вибиваючи ворога, тримала оборону в оточенні до останнього подиху (...) Зазнавали втрат, оплакували побратимів, збирали волю в кулак і мстилися. Як би складно не було, мої бійці ризикували і виконували накази", - написав комбат.

"Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються як зайвими грошима на гулянках. Порівнянність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності", - заявив Ширшин.

Командир батальйону "Магура" також сказав, що всупереч його заяві, ніхто з бійців не залишив позиції. Усі вони продовжують виконувати нові завдання поки ще під його управлінням.

Ширшин також зазначив, що на сьогоднішній день вже є спроби комунікації від Генштабу, і висловив сподівання на конструктивну розмову і вироблення конкретного робочого рішення, щоб уникнути в майбутньому таких ситуацій.

Як писав Главред, 16 травня командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександр Ширшин розкритикував командування і заявив про неприйнятні завдання, які ставлять його підрозділу, і подав рапорт із проханням відсторонити його від посади.

Військовий заявив, що на поточному напрямку підрозділ отримує завдання, які, за його словами, призводять до необґрунтованих втрат особового складу. А замість аналізу ситуації, вважає він, проводяться лише формальні розслідування.

18 травня Генеральний штаб ЗСУ відреагував на слова комбата. У повідомленні йдеться, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

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Хто такий Олександр Ширшин

Український військовослужбовець, командир батальйону 47 ОМБр.
Народився в червні 1994 року в Миколаєві, пише Вікіпедія.
Коли йому було 5 років, його сім'я повернулася на батьківщину тата в селище Чорноморське у Криму.

В 2014-му році, щоб після анексії Криму не давати присягу Росії, перевівся і закінчив військову кафедру в Одесі. Навчання продовжив у Харкові, але виграв грант та перевівся в Bialystok University of Technology у Польщі. У 2016 році захистив уже польською диплом магістра.

В 2019 після народження другої дитини Олександр із сім'єю переїхав зі Сходу. У 2021-му проживав з родиною в Тернополі.

За місяць до російського повномасштабного вторгнення Ширшин підписав контракт у резерв. Вранці 24 лютого чоловік уже був у частині.

В середині березня 2022 потрапив у бойовий підрозділ. Спочатку був оператором БПЛА, займався дронами й поступово входив у курс справ командира взводу.

Перші бойові виїзди були на Херсонському напрямку. Також він воював на різних напрямках сходу України. Його рота останньою виходила із Золотого на Луганщині. Там він отримав поранення у напівоточенні: в автівку прилетіли два танкові снаряди, був заблокованим в автомобілі. Дивом залишився живим.
Після поранення повернувся у військо.

Звільняв Ізюм на Харківщині

2 січня 2023-го історик Тімоті Снайдер опублікував твіт з фото Олександра, на якому він читає в окопі його книжку.

На початку 2023-го року Ширшин перевівся в 47 ОМБр. Служив командиром роти, потім - заступником командира батальйону, в липні 2024 став комбатом.
Нагорджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (серпень 2022) та Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (24 серпня 2023).

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