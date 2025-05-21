РФ вдарила ракетою по стрільбищу на Сумщині: загинули 6 військових, понад 10 - поранені

За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено.

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РФ завдала ракетного удару по військовій частині в Сумській області / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот із відео

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РФ завдала ракетного удару по стрільбищу

6 військовослужбовців загинули і ще понад 10 дістали поранення

За фактом трагедії проводять службове розслідування

У вівторок, 20 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Унаслідок удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинули 6 військовослужбовців, понад 10 - дістали поранення.

Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи обіцяють дати правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався на Сумщині. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

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"Командуванням Національної гвардії України ще раніше було розроблено алгоритми дій та надано всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу", - йдеться у повідомленні.

За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам.

"У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення. З боку Національної гвардії України буде надано всю необхідну інформацію та сприяння. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих та постраждалих", - додали в НГУ.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 21 травня у низці областей України оголошувалася повітряна тривога через атаку ворожих дронів. У районі міста Суми було чути вибух.

Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що російські окупанти атакували два підприємства на території міста. По одному з об'єктів зафіксовано п'ять влучань, по іншому - два.

17 травня РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині. Автобус рухався з Білопілля до Сум. Унаслідок удару загинули дев'ять осіб.

Удар було здійснено баражувальним боєприпасом "Ланцет". Повідомлялося, що люди в автобусі їхали на евакуацію.

Пізніше водій автобуса, у який влучив дрон РФ на Сумщині, розповів про порятунок людини. За його словами, пасажирами автобуса були жителі Білопілля. Потерпілий знав їх усіх, вони були звичайними цивільними жителями Сумщини.

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