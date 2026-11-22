Авіабомба влучила в один із під’їздів багатоквартирного житлового будинку. Пошкодження зазнали 9 багатоквартирних будинків.

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Росія завдала удару по Слов'янську авіабомбами / Колаж: Главред, фото: НПУ, Прокуратура

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Загинули дві людини, ще троє отримали поранення в результаті удару РФ по Слов'янську

Авіабомба влучила в один із під'їздів багатоквартирного житлового будинку

У Слов'янську Донецької області загинули дві людини, ще троє отримали поранення в результаті російської атаки в неділю, 22 листопада.

Атака сталася 22 листопада о 14:57. Росіяни завдали удару по місту бомбою "ФАБ-500" з модулем УМПК, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Авіабомба влучила в один із під’їздів багатоквартирного житлового будинку. Пошкодження отримали 9 багатоквартирних будинків.

У результаті атаки загинули 56-річний чоловік і жінка. Поранення отримали чоловіки 42 і 78 років, а також 62-річна жінка. У постраждалих діагностовано вибухові травми, контузії та множинні поранення.

Далекобійне озброєння може стати важливим фактором у війні з РФ

Одним із способів посилити стримування Москви вважають отримання Україною можливостей для ураження об’єктів на значній відстані від лінії фронту. Йдеться про стратегічні цілі на російській території, включаючи об’єкти поблизу столиці. Для цього Києву необхідні ракети великої дальності, зокрема балістичні.

Таку стратегію умовно називають "іранським захистом". Її принцип полягає у створенні додаткових загроз для Росії, щоб зробити продовження військової агресії більш витратним і ризикованим для Кремля.

/ Інфографіка: Главред

Нагадаємо, що для атаки РФ використала 117 ударних безпілотників, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, однак влучання зафіксовано в 24 місцях, а уламки збитих апаратів впали ще в 10.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ реактивними дронами. У Солом’янському районі внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа з третього по шостий поверх дев’ятиповерхового житлового будинку. У результаті ворожого удару загинула 44-річна жінка.

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