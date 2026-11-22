Из-за новой российской атаки энергетическая инфраструктура Днепропетровской области получила повреждения, а в нескольких регионах ввели аварийные отключения.

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Росія масовано атакувала енергетику України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

Які наслідки російської атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини

Що відомо про ситуацію на Одещині

У яких областях України застосовують аварійні відключення світла

Російські війська знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання, що вплинуло на стабільність електропостачання в регіоні. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" та ДТЕК.

Що відомо про знеструмлення на Дніпропетровщині

За інформацією ДТЕК, російські війська знову масовано атакували енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок обстрілів пошкоджено енергооб’єкти, зокрема об’єкт ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Через нові удари без електропостачання залишилися частина Дніпра, Самар та прилеглих районів. Також знеструмлено окремі об’єкти критичної інфраструктури.

Де діють аварійні відключення

За інформацією Укренерго, аварійні відключення електроенергії застосовуються у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській областях.

Щойно дозволить безпекова ситуація, ремонтні бригади розпочнуть усунення наслідків російської атаки.

Що черги відключень / Інфографіка: Главред

Ситуація на Одещині

Тим часом на Одещині тривають роботи з відновлення магістральних електромереж, які зазнали значних руйнувань унаслідок російських обстрілів. Ремонтні підрозділи працюють цілодобово, щоб відновити передачу електроенергії до Одеси та прилеглих районів.

"Відновлення потребує складних технічних рішень і значного обсягу робіт. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам", - йдеться в повідомленні.

Чому Росія завдає ударів по енергетиці Одеси?

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що одна з цілей РФ - відрізати від енергосистеми великі міста, які не мають достатньої власної генерації.

"Перша - спроби відрізати від енергосистеми великі енергодефіцитні міста, які не мають достатньої власної генерації. Це Київ та Одеса", - підкреслив експерт.

За його прогнозом, Одеса може стати наступною ціллю після столиці.

"Можна припустити, що якщо, на їхню думку, вони "впораються" з Києвом, то переключаться на інші міста - Одесу, Чернігів, Суми чи Харків", - пояснив Прокіп.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі РБК-Україна звернув увагу, що ключовий фактор зараз не залежить від енергетиків.

"Основний фактор зараз не залежить від енергетиків. Те, що вони можуть, те вони й роблять. А основний фактор, який впливає на стан енергетики, - це військовий", - сказав він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на енергетику - останні новини

Главред писав, що Одеса та передмістя залишаються без світла, води та тепла після атак армії країни-агресора РФ, ситуація різко погіршилася з 21 листопада. Місто та область понад добу перебували під ударами по енергетичній інфраструктурі, через що зупинено електротранспорт, а школи переходять на дистанційне навчання.

Нагадаємо, 20 листопада після масованої атаки РФ Київ і ще 10 областей залишилися без світла. Найскладнішою тоді в Укренерго назвали ситуацію в Одесі та околицях. Через повторні удари по відновлених об'єктах частину ремонтів енергетикам доводилося починати заново.

Нагадаємо, на Одещині атаки на енергетику тривали понад добу. У Міненерго заявили, що РФ цілеспрямовано б'є по вже відновлених енергооб'єктах Одещини. Після повернення світла енергетики радили не залишати ввімкненою потужну техніку через можливі стрибки напруги.

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