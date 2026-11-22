Внаслідок атаки троє працівників газової служби дістали поранення.

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Атака на Дніпропетровщину 22 листопада / Колаж: Главред, фото: скриншот,

naftogaz.com

Що відомо:

Росіяни вдарили авіабомбою по дільниці газової служби на Дніпропетровщині

Один працівник Нафтогазу дістав поранення, ще двоє зазнали контузій

У Запорізькій області росіяни атакували дві АЗС "Укрнафти"

У неділю, 22 листопада, російські війська завдали авіаудару по дільниці газової служби на Дніпропетровщині.

Внаслідок атаки постраждали троє працівників Групи Нафтогаз. Про це повідомив в.о. голови правління групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко.

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За його словами, один працівник дістав поранення та перебуває в лікарні. Ще двоє його колег зазнали контузій. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

"Це не випадковість, а системне полювання на газовиків. Росія цілеспрямовано б’є по людях, які щодня забезпечують газом і теплом прифронтові громади", - наголосив Федоренко.

Крім того, цього дня росіяни атакували дві автозаправні станції "Укрнафти" в Запорізькій області. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

КАБ / Інфографіка: Главред

Чи витримає енергосистема нові удари РФ цієї зими

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду пояснив, чому цього року росіяни почали масовані удари по енергетиці раніше, ніж зазвичай.

"Зараз, зважаючи на те, що осінь дуже тепла і очікується тепла зима, вони почали раніше. Одним із пояснень може бути те, що вони очікують: приблизно через два місяці в нас будуть розгорнуті ефективні системи протидії реактивним „Шахедам", тому їм треба почати раніше", - зазначив експерт.

Водночас, за оцінкою Прокіпа, у Москві досі розраховують зламати українську енергосистему цієї зими.

"Водночас у Кремлі знову вірять у те, що ось-ось зможуть нас просто „загасити" і дотиснути", - наголосив фахівець.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі УНІАН звернув увагу, що хвилі посилених атак мають певну періодичність, і енергосистема поки витримує цей темп.

"Хвилі атак підвищеної інтенсивності, як сьогодні, відбуваються десь раз на три тижні. Ми цей темп цілком тримаємо", - зазначив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на енергетику - останні новини

Главред писав, що Одеса та передмістя залишаються без світла, води та тепла після атак армії країни-агресора РФ, ситуація різко погіршилася з 21 листопада. Місто та область понад добу перебували під ударами по енергетичній інфраструктурі, через що зупинено електротранспорт, а школи переходять на дистанційне навчання.

Нагадаємо, 20 листопада після масованої атаки РФ Київ і ще 10 областей залишилися без світла. Найскладнішою тоді в Укренерго назвали ситуацію в Одесі та околицях. Через повторні удари по відновлених об'єктах частину Крім того, на Одещині атаки на енергетику тривали понад добу. У Міненерго заявили, що РФ цілеспрямовано б'є по вже відновлених енергооб'єктах Одещини. Після повернення світла енергетики радили не залишати ввімкненою потужну техніку через можливі стрибки напруги.

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