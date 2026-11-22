Звичайний похід за продуктами для відвідувачів магазину обернувся трагедією.

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Атака РФ на Вишневе / Колаж: Главред, фото: скриншот

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Росіяни атакували ТЦ "Новус" у Вишневому реактивним дроном

Унаслідок удару загинула людина, ще троє дістали поранення

Один із постраждалих перебуває у важкому стані

Увечері 22 листопада російські війська атакували Київську область реактивними безпілотниками. У Вишневому під удар, за попередніми даними, потрапив торговельний центр "Новус".

Унаслідок атаки загинула людина, ще троє дістали поранення. Про це повідомив начальник Київської ОДА Тимур Ткаченко.

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За його словами, один із постраждалих перебуває у важкому стані. На момент атаки люди перебували в магазині та прийшли за продуктами.

"Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку. Ворог цілеспрямовано тероризує мирне населення, атакує цивільні об'єкти та саме життя людей", - повідомив Ткаченко.

У будівлі спалахнула пожежа, яку вже вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, що Київська область протягом дня перебуває під російськими атаками, повідомляють в ОВА.

У Білоцерківському районі поранення дістала жінка, їй надають медичну допомогу. Там також загорівся приватний житловий будинок, а ще один зазнав пошкоджень через вибухову хвилю.

У Бучанському районі поранення дістав чоловік. Внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю магазину. Постраждалому надають медичну допомогу, його стан уточнюється.

На місцях працюють рятувальники та відповідні служби.

Раніше ворожий безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок у Димері. Унаслідок удару зруйновано цілий під’їзд. На місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи.

Станом на 18:00 кількість загиблих у Димері зросла до трьох. Серед жертв - 18-річний хлопець.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, що в ніч проти 22 листопада російські безпілотники атакували Київщину. У Вишгородському районі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок.

Главред писав, в ніч проти неділі, 22 листопада, російські ударні безпілотники двічі влучили в об'єкти на території України. Один дрон уразив приватне підприємство на Полтавщині, інший - Київський район Харкова, де після удару виникла пожежа.

Нагадаємо, в ніч на 21 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Печенезькій дамбі в Харківській області. Пошкоджено ділянку дороги державного значення, проїзд по дамбі наразі неможливий - водіїв скерували в об’їзд через Чугуїв.

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