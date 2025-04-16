Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ворог штурмує Харківщину: ЗСУ попередили, що РФ знову хоче захопити Вовчанськ

Анна Косик
16 квітня 2025, 14:02
353
В окупантів залишились лічені тижні, щоб спробувати окупувати місто.
Волчанск, ВСУ
Українські військові готові до можливих спроб штурмів Вовчанська / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Ярославський:

  • Армія РФ безперервно штурмує українські позиції
  • ЗСУ намагаються атакувати ворога на випередження
  • Окупанти можуть приурочити атаку на Вовчанськ до 9 травня

Окупаційна армія країни-агресорки Росії безперервно намагається прорвати українську оборону на Харківському напрямку. Надважкі бої зокрема тривають в районі Дворічного.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, українські оборонці за допомогою дронів тримають під повним контролем периметр зони бойовий дій і намагаються атакувати ворога на випередження.

відео дня

"Я тільки що повернувся з Вовчанського напрямку, вчора-позавчора був на Куп'янському напрямку. Найгарячіший, дійсно, це Куп'янський напрямок, а точніше Дворічне. У нас там дуже важкі бої, ворог намагається постійно штурмувати. Наші групи тримають оборону. Зараз це використовується більш за все з використанням засобів безпілотних систем. Наші бойові пілоти контролюють повністю периметр усієї зони, намагаються відбивати всі атаки", - розповів він.

Ворог штурмує Харківщину: ЗСУ попередили, що РФ знову хоче захопити Вовчанськ
Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Ярославський також попередив, що ворог може активізувати свої дії у напрямку Вовчанська, щоб символічно напередодні 9 травня захопити місто вдруге. Але, як зауважив військовий, ЗСУ готові до такого сценарію.

Ситуація на Харківському напрямку - останні новини

Раніше Главред писав, що у Харківській області українські захисники відбили штурм армії країни-агресора РФ. При цьому підрозділи Сил оборони знищили російських окупантів і спалили техніку ворога.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти можуть спробувати повторити таку саму операцію, яку ворог провів у травні минулого року, коли атакував на півночі Харківської області.

Нагадаємо, в ДПСУ повідомляли, що у Сумській та Харківській областях біля кордону України зберігається найбільш загрозлива ситуація. Завдання окупаційної армії РФ незмінне - просунутися вглиб території та створити там так звану "сіру зону".

Читайте також:

Хто такий Денис Ярославський?

Денис Ярославський - військовий юрист, офіцер ЗСУ, командир підрозділу розвідки Збройних Сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Харківська область російські війська Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ, ймовірно, почала запускати по Україні Шахеди з отруйними речовинами - ЗМІ

РФ, ймовірно, почала запускати по Україні Шахеди з отруйними речовинами - ЗМІ

14:40Фронт
Ворог штурмує Харківщину: ЗСУ попередили, що РФ знову хоче захопити Вовчанськ

Ворог штурмує Харківщину: ЗСУ попередили, що РФ знову хоче захопити Вовчанськ

14:02Фронт
Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву

Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву

13:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну атакує подвійна магнітна буря: вона може сильно погіршити самопочуття

Україну атакує подвійна магнітна буря: вона може сильно погіршити самопочуття

Україну накриє короткочасне похолодання: де впаде температура і литимуть дощі

Україну накриє короткочасне похолодання: де впаде температура і литимуть дощі

"Буду творити": відомий український співак повертається на сцену

"Буду творити": відомий український співак повертається на сцену

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 квітня (оновлюється)

Чим відрізняються паперові рушники від туалетного паперу - секрет знають одиниці

Чим відрізняються паперові рушники від туалетного паперу - секрет знають одиниці

Останні новини

14:55

РФ просить США продати їй літаки Boeing за заморожені активи - ЗМІ

14:53

Нова українська комедія "Коли ти вийдеш заміж?" вже доступна на Київстар ТБ

14:42

Секретна зброя господинь: як швидко позбутися цвілі в пральній машинці

14:40

РФ, ймовірно, почала запускати по Україні Шахеди з отруйними речовинами - ЗМІ

14:27

Дрони не можуть замінити артилерію: експерт пояснив головну причину

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
14:27

В Україні перерахували пенсії: де отримують найвищі виплати

14:18

4 дозволи на місяць і дедлайн - 2 години: в Україні ввели нові правила для водіїв

14:02

Ворог штурмує Харківщину: ЗСУ попередили, що РФ знову хоче захопити Вовчанськ

13:58

Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву

Реклама
13:42

Російським громадянством і не пахне: зрадниця Лорак оновила український паспорт

13:38

"Лялечка": Галкін показав, як Пугачова пустилася в танок на своєму 76-річчі

13:32

Що потрібно зробити 17 квітня до сходу сонця: традиції в Чистий четвер

13:25

УЄФА заборонив хвилину мовчання: як Румунія підтримала Україну на поліВідео

13:24

План "9 травня": Гетьман розповів про новий наступ РФ і загрозу для Сумщини

13:00

Українцям озвучили тарифи на газ та світло: скільки доведеться платити з 1 травня

12:53

Гірше, ніж в Сумах: у Литві попередили про можливий обстріл України на Великдень

12:41

Уперше з лютого: в Україні подешевшав популярний продукт

12:33

"Підземелля для тортур": чоловік виявив моторошну знахідку під своїм будинком

12:26

Ціни на ліки зросли, хоч мали впасти: експерт пояснив, хто виграв на фармринку

12:11

Як швидко позбутися плям від дезодоранту - 3 дивовижні способи

Реклама
11:49

Долар продовжує летіти вниз: скільки коштує валюта в обмінниках та банках

11:49

Китайський гороскоп на завтра 17 квітня: Драконам - борги, Мавпам - образи

11:40

"Росія буде розширюватися": чи є ризик вторгнення РФ у країни БалтіїВідео

11:17

Військовий стан та мобілізацію в Україні офіційно продовжили: названі дати

11:12

Трамп зменшив "апетити": ЗМІ дізналився, коли підпишуть угоду про корисні копалини

11:07

Рубіо і Віткофф обговорять Україну у Франції - Politico

11:04

Лавров заявив, що РФ хоче захопити нові території, включно з країнами НАТО - ISW

10:45

Два продукти стануть дешевшими: експерт сказав, що буде з цінами після Великодня

10:40

Наталя Могилевська показала молодшу доньку вперше за довгий час - деталі

10:38

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 квітня (оновлюється)

10:35

Тріскаються, гниють і опадають: як не можна поливати томати

10:34

Запускали ракети по Сумах: дрони атакували розташування 112-ї бригади в РФ - ЗМІВідео

10:03

"До сліз, але доводиться розлучатися": Агутін зробив дуже особисте зізнання

09:53

Гороскоп на завтра 17 квітня: Тельцям - прибуток, Близнюкам - багато радості

09:50

КНДР поставила армії Путіна від 4 до 6 млн артилерійських снарядів - Reuters

09:49

Ціни пішли вгору перед Великоднем: в Україні дорожчає популярний продукт

09:36

Актор-путініст "Сватів" перетворився на старого діда

09:29

"Це важливо для всієї України": названо ймовірні місця і дату нового удару РФ

09:28

Путініст Йосип Пригожин пішов проти влади РФ - що сталося

09:18

Шосте чуття: 4 знаки зодіаку, які мають блискучу інтуїцію

Реклама
09:00

Українка з Дрогобича стала "Міс США-2025": який вигляд має красуняВідео

08:47

Армія РФ скинула на Херсон 4 КАБи і накрила артилерією: що відомоВідео

08:36

Євро чи долар: в якій валюті краще зберігати заощадження у 2025 році

08:25

Карта Deep State онлайн за 16 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Як адміністрація Трампа поставлена в незручне становище від інтерв’ю ЗеленськогоПогляд

07:56

ЗСУ відновили позиції під Покровськом, але ситуація напружена - DeepState

07:45

"Каже, що я аутист": Віктор Павлік розповів про сварки з дружиною

07:10

Де молоток: лише люди з "орлиним зором" зможуть вгадати за 5 секунд

06:53

Дрони РФ атакували Одесу: є постраждалі та руйнуванняФото

06:10

Балачки, хаос і чергова маячня ТрампаПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти