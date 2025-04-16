Ворог штурмує Харківщину: ЗСУ попередили, що РФ знову хоче захопити Вовчанськ

Що сказав Ярославський:
- Армія РФ безперервно штурмує українські позиції
- ЗСУ намагаються атакувати ворога на випередження
- Окупанти можуть приурочити атаку на Вовчанськ до 9 травня
Окупаційна армія країни-агресорки Росії безперервно намагається прорвати українську оборону на Харківському напрямку. Надважкі бої зокрема тривають в районі Дворічного.
Про це в етері Ранок.LIVE заявив командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, українські оборонці за допомогою дронів тримають під повним контролем периметр зони бойовий дій і намагаються атакувати ворога на випередження.
"Я тільки що повернувся з Вовчанського напрямку, вчора-позавчора був на Куп'янському напрямку. Найгарячіший, дійсно, це Куп'янський напрямок, а точніше Дворічне. У нас там дуже важкі бої, ворог намагається постійно штурмувати. Наші групи тримають оборону. Зараз це використовується більш за все з використанням засобів безпілотних систем. Наші бойові пілоти контролюють повністю периметр усієї зони, намагаються відбивати всі атаки", - розповів він.
Ярославський також попередив, що ворог може активізувати свої дії у напрямку Вовчанська, щоб символічно напередодні 9 травня захопити місто вдруге. Але, як зауважив військовий, ЗСУ готові до такого сценарію.
Ситуація на Харківському напрямку - останні новини
Раніше Главред писав, що у Харківській області українські захисники відбили штурм армії країни-агресора РФ. При цьому підрозділи Сил оборони знищили російських окупантів і спалили техніку ворога.
Напередодні стало відомо, що російські окупанти можуть спробувати повторити таку саму операцію, яку ворог провів у травні минулого року, коли атакував на півночі Харківської області.
Нагадаємо, в ДПСУ повідомляли, що у Сумській та Харківській областях біля кордону України зберігається найбільш загрозлива ситуація. Завдання окупаційної армії РФ незмінне - просунутися вглиб території та створити там так звану "сіру зону".
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Хто такий Денис Ярославський?
Денис Ярославський - військовий юрист, офіцер ЗСУ, командир підрозділу розвідки Збройних Сил України.
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