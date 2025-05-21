На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула масштабна пожежа, є жертви - деталі

Детальна інформація щодо причин пожежі уточнюється.

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Причини виникнення пожежі на ТЕЦ наразі невідомі / Колаж: Главред, фото: ДСНС Київщини скріншот з відео

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Над Білоцерківською ТЕЦ здійнявся густий дим

Внаслідок пожежі на ТЕЦ загинули люди

21 травня на Білоцерківській ТЕЦ здійнялася масштабна пожежа. Про це повідомили у місцевих пабліках. Там повідомляють, що вже є двоє загиблих людей.

Telegram-канал Труха пише, що за попередньою інформацією, на ТЕЦ проводили ремонтні роботи, під час яких і сталося загорання.

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Станом на 13:42 у Мережі повідомили, нібито пожежу вже погашено. На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває ліквідація наслідків.

Однак у коментарі Суспільному речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан заявила, що пожежу локалізували на площі 960 квадратних метрів, але гасіння триває.

За її інформацією, загорілася недіюча градирня для охолодження води на території Білоцерківської ТЕЦ. Інформація про двох загиблих підтверджується ДСНС.

Станом на 14.10 у ДСНС Київщини повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу на території Білоцерківської ТЕЦ. Під час ліквідації загоряння вогнеборці виявили 2 обгорілі тіла. Обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео пожежі на Білоцерківській ТЕЦ:

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Нагадаємо, Главред писав, що внаслідок ворожої атаки дронами в ніч на 21 травня постраждала родина з Бориспільського району. Унаслідок падіння уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де перебували постраждалі.

Напередодні, в ніч на 18 травня країна-агресор Росія намагалась атакувати Київську область дронами. Внаслідок атаки є руйнування, загибла та постраждалі. Зокрема в Обухівському районі від отриманих травм загинула жінка.

Раніше, на початку травня, у Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина. Внаслідок цього загинули дві людини - чоловік та жінка. Вбитими виявились військовий та його теща.

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Що відомо про Білоцерківську ТЕЦ? Білоцерківська ТЕЦ — теплоелектроцентраль в основному забезпечує підприємства ПрАТ "Росава" та гумо-азбестових виробів технологічною парою, теплом та технологічною натрій-катіонованою водою, пише Вікіпедія.

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