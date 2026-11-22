Під час пошуково-рятувальних робіт на місці російського удару в Димері Київської області рятувальники врятували дитину.

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Наслідки ударів по Київській області / Колаж: "Главред", фото: ДСНС

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У Київській області зросла кількість загиблих і поранених внаслідок ударів РФ

З-під завалів будинку в Димері врятували дитину

Зросла кількість загиблих і постраждалих у Київській області внаслідок ударів армії країни-агресора РФ.

Наслідки ударів у Димері

Рятувальники витягли третє тіло в Димері (Вишгородський район), де внаслідок ворожої атаки було зруйновано під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

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"Рятувальники витягли тіло третьої загиблої особи з-під завалів житлового будинку в Димері. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Нехай знайдеться в них сила пережити цю непоправну втрату", – написав він.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, особи двох загиблих встановлено: це жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження.

Повідомляється, що роботу рятувальників ускладнюють постійна загроза повторних російських атак та повітряні тривоги, через які доводиться призупиняти роботи. До робіт залучено важку інженерну техніку для розбирання зруйнованих конструкцій та пошуку людей під завалами. На місці події працюють підрозділи ДСНС, кінологи, піротехніки та психологи ДСНС.

З-під завалів врятували дитину

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці російського удару в Димері Київської області рятувальники врятували дитину.

"Під час пошуково-рятувальних робіт у Димері рятувальники витягли живу дитину!", - йдеться у повідомленні Ткаченка.

Обстріл Вишневого

У Вишневому Бучанського району Київської області внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю магазину, двоє людей загинули, ще 8 постраждали. Пожежу в будівлі магазину ліквідовано.

Згодом Ткаченко повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по Вишневому зросла до двох осіб. Кількість постраждалих - до восьми.

Наслідки удару по Білій Церкві

У Білоцерківському районі є один загиблий і 4 постраждалих. "На жаль, ворог вбив ще одну людину в Білоцерківському районі. У результаті ворожої атаки в приватному будинку сталася пожежа. Загинув чоловік. Його тіло рятувальники витягли з-під завалів", - написав Ткаченко.

За його даними, ще четверо людей постраждали. Одну жінку врятували з пошкодженого будинку та госпіталізували з черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Ще одна жінка отримала травми внаслідок вибухової хвилі. У Білій Церкві внаслідок падіння уламків ворожої безпілотної літальної апаратури біля магазину поранено двох людей. Обох госпіталізували.

Також внаслідок удару РФ пошкоджено приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлю підприємства, додав Ткаченко.

/ Главред

Як далекобійні ракети можуть вплинути на хід війни з РФ

Одним із можливих інструментів стримування російських атак називають розширення можливостей України щодо нанесення ударів на великі відстані. Йдеться про здатність вражати стратегічно важливі об’єкти в глибині російської території, зокрема в районі Москви. Для реалізації такого підходу Києву необхідні балістичні ракети.

Подібну концепцію називають "іранським захистом". Її суть полягає в тому, щоб підвищити ціну російської агресії, створивши для Москви додаткові загрози та ризики за рахунок далекобійного озброєння.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитячий садок; за даними місцевої влади, поранено щонайменше десять осіб.

Нагадаємо, що для атаки РФ використала 117 ударних безпілотників, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, однак влучання зафіксовано в 24 місцях, а уламки збитих апаратів впали ще в 10.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ реактивними дронами. У Солом’янському районі внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа з третього по шостий поверх дев’ятиповерхового житлового будинку. У результаті ворожого удару загинула 44-річна жінка.

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