Дрони атакували Київщину, постраждала родина з маленькими дітьми: деталі

Уламки збитої цілі впали на приватний будинок, у якому перебували постраждалі.

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Атака дронів на Київщину - що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

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РФ атакувала дронами Київщину

Постраждала родина з Бориспільського району

Серед поранених - діти

Унаслідок ворожої атаки дронами в ніч на 21 травня постраждала родина з Бориспільського району. Подробиці повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Як написав чиновник у Telegram, унаслідок падіння уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де перебували постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.

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За його словами, у хлопця 17 років, дівчинки трьох років та їхньої 42-річної мами гостра реакція на стрес. У 13-річного сина - різана рана стопи. У чоловіка 30 років - різана рана надбрівної дуги.

Уся необхідна медична допомога надається. За попередніми даними, обійшлося без госпіталізації. Вирішується питання про забезпечення сім'ї тимчасовим житлом.

Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення та господарські будівлі.

"Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки", - додав Калашник.

Тим часом у Повітряних силах повідомили, що в ніч на 21 травня окупанти атакували Україну 76 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною було знешкоджено 63 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 22 дрони збито вогневими засобами ураження, 41 дрон локаційно втрачено/пригнічено РЕБ (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Звіт Повітряних сил 21 травня 2025 року / t.me/kpszsu

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 21 травня у низці областей України оголошувалася повітряна тривога через атаку ворожих дронів. У районі міста Суми було чути вибух.

Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що російські окупанти атакували два підприємства на території міста. По одному з об'єктів зафіксовано п'ять влучань, по іншому - два.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

20 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Унаслідок удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинули 6 військовослужбовців, понад 10 - дістали поранення. За фактом трагедії проводиться службове розслідування.

У ніч на 18 травня російські окупанти атакували Україну 273-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних. Дрони запускали з різних напрямків. Було збито 88 Шахедів на сході, півночі та в центрі країни. Ще 128 безпілотників-імітаторів - локально втрачено (без негативних наслідків).

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