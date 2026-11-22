Обсяг погодинних відключень становитиме від однієї до трьох з половиною черг.

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Відключення світла 23 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

23 листопада в частині областей діятимуть графіки відключення світла

Для споживачів запровадять погодинні відключення від 1 до 3,5 черги

Причина обмежень – наслідки російських атак на енергосистему

У понеділок, 23 листопада, в частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть планові обмеження споживання електроенергії.

Відключення торкнуться побутових споживачів і промислових підприємств. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

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Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів запровадять графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3,5 черги.

Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

"Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", - зазначають в компанії.

В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українцям радять стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках своїх операторів систем розподілу та перевіряти графіки відключень за конкретною адресою.

Чи можна захистити енергосистему від ударів РФ

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що тактика росіян не нова - подібні удари по енергосистемі вже були восени 2022 року.

"В принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані на підстанції об'єднаної енергосистеми України", - наголосив фахівець.

Водночас він визнав, що абсолютного захисту енергооб'єктів не існує, однак це не означає, що від оборони можна відмовитися.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ні засобами протиповітряної оборони, ні інженерними спорудами. Але що ми маємо робити? Захищатися", - пояснив Гончар.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Главред писав, що 22 листопада російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області. Через нові удари без електропостачання залишилися частина Дніпра, Самар та прилеглих районів.

Крім того, Одеса та передмістя залишаються без світла, води та тепла після атак армії країни-агресора РФ, ситуація різко погіршилася з 21 листопада. Місто та область понад добу перебували під ударами по енергетичній інфраструктурі, через що зупинено електротранспорт, а школи переходять на дистанційне навчання.

Нагадаємо, 20 листопада після масованої атаки РФ Київ і ще 10 областей залишилися без світла. Найскладнішою тоді в Укренерго назвали ситуацію в Одесі та околицях. Через повторні удари по відновлених об'єктах частину ремонтів енергетикам доводилося починати заново.

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