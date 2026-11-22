У Європі побоюються, що Вашингтон може пов’язати свої зобов’язання з серйозними територіальними та військовими поступками з боку України.

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Оприлюднено подробиці переговорів щодо припинення війни / колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/GeneralStaff.ua

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Головний ризик - ціна гарантій безпеки

Чому Європа поки що не довіряє Вашингтону повністю

Деякі європейські союзники України стали обережніше оцінювати американські зусилля щодо припинення війни. Приводом стала ідея надати Києву гарантії безпеки, аналогічні тим, що передбачені п’ятою статтею Статуту НАТО.

Однак у Європі побоюються, що Вашингтон може пов’язати ці зобов’язання з серйозними територіальними та військовими поступками з боку України. Про це повідомляє Politico.

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Поштовхом до обговорення стала заява спеціального посланця Дональда Трампа Джареда Кушнера, який припустив можливість укладення масштабної угоди про захист України. За його словами, Москва нібито також почала спокійніше ставитися до такої ініціативи.

У європейських столицях зазначають, що переговори з американською стороною стали конструктивнішими. Проте конкретні механізми майбутнього захисту поки що залишаються неясними. Президент Володимир Зеленський, зокрема, хоче зрозуміти, чи передбачає така схема розміщення іноземних військових на українській території та які зобов’язання насправді візьмуть на себе США.

Головний ризик - ціна гарантій безпеки

Деякі європейські політики вважають, що найнадійнішим рішенням було б повноцінне вступ України до НАТО. Однак такий варіант, як і раніше, викликає опір Росії.

Додаткову тривогу викликає можливість територіальних поступок. За інформацією Politico, американська сторона порушувала питання про передачу Росії всього Донбасу в обмін на членство України в альянсі.

Європейські представники також побоюються, що Москва спробує домогтися обмеження військової присутності НАТО у Східній Європі. У такому разі угода може зачепити не лише українські інтереси, а й усю систему безпеки континенту.

Аналітики попереджають: формальні обіцянки захищати Україну не матимуть достатньої сили, якщо водночас Захід погодиться послабити власні оборонні механізми.

Чому Європа поки що не довіряє Вашингтону повністю

Незважаючи на поліпшення контактів з американською адміністрацією, особливо насторожено до ініціативи ставляться Польща, країни Балтії та Північної Європи. Вони побоюються, що переговори можуть надати Кремлю додаткові можливості впливати на безпеку європейського регіону.

Ситуацію ускладнюють і особисті стосунки Трампа з Володимиром Путіним. Нещодавня зустріч американського президента з російським і китайським лідерами в Шеньчжені знову показала, наскільки важливу роль у прийнятті рішень відіграють прямі контакти між керівниками держав.

При цьому Трамп розраховує досягти угоди в найближчі тижні, орієнтуючись на різдвяні свята та грудневі міжнародні зустрічі.

Таким чином, у Європі одночасно посилюються надії на дипломатичний прогрес і побоювання щодо можливих умов угоди. Головне питання полягає в тому, чи зможе Вашингтон забезпечити Україні реальні гарантії захисту, не допустивши поступок, які змінять баланс безпеки на користь Росії.

/ Інфографіка: Главред

Зеленський попередив про агресію РФ проти інших країн

Володимир Зеленський заявив, що плани Кремля можуть виходити далеко за межі української території. Серед держав, які потенційно можуть постраждати, він назвав Фінляндію, Швецію, Угорщину та країни Балтії.

Крім того, президент України звернув увагу на майбутнє американської військової присутності в Європі. За його словами, під час зустрічей із представниками Вашингтона обговорювалися варіанти забезпечення безпеки континенту після закінчення війни та можлива перебудова існуючої системи оборони.

Зеленський вважає, що Москва прагне домогтися масштабних змін у європейському порядку, домагаючись перегляду кордонів, співвідношення військових сил та політичного впливу в регіоні.

Як раніше повідомляв "Главред", Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

Раніше в Берліні зробили важливу заяву щодо завершення війни в Україні. Німеччина зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії, заявили в Берліні.

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