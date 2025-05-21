Погода до кінця травня в Україні різко зміниться: синоптик розповіла, що станеться

Коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня, ексклюзивний прогноз від синоптика.

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Погода до кінця травня в Україні прогноз / pixabay

Погода в Україні в травні дивує своїми перепадами температури. Як розповіла в інтерв'ю Главреду синоптик і метеоролог Вазіра Мартазінова, кінець травня в Україні комфортним не буде.

"Травень цього року в Україні найбільш дощовий. Минулого року були зовсім інші процеси. Тоді у квітні було багато опадів. Цей рік відрізняється. До кінця травня можна чекати ще не один день з опадами, а в деяких місцях опади будуть дуже сильними та інтенсивними", - попередила синоптик.

Похолодання в Україні - прогноз

За словами синоптика, на Україну до кінця травня також чекає і похолодання.

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"Також очікується неодноразове похолодання. Таке похолодання буде гіллястим. Прийде холод, а потім знову потеплішає. Такою погода буде до кінця травня і навіть на початку червня. Кінець травня в Україні комфортним не буде", - додала синоптик.

Коли в Україні потеплішає

За словами Мартазінової, тільки до другої декади червня варто очікувати потепління.

"На початку червня буде ще прохолодно. А ось що стосується другої половини місяця, то можу порадувати прогнозом. Дощів буде менше, температура підніматиметься до більш літніх процесів", - зазначила метеоролог.

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Хто така Вазіра Мартазінова Мартазінова Вазіра - українська вчена, фізик атмосфери, метеоролог, кліматолог, фахівець у галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди. Доктор фізико-математичних наук (1998) в галузі метеорології, професор (2003). Почесний працівник Гідрометслужби України, пише Вікіпедія.

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