У світі багато жахливого, США більше не можуть вирішувати всі проблеми - Рубіо

Що сказав Марко Рубіо:
- США треба вести переговори з РФ для запобігання конфліктам
- Рубіо відмовився називати Путіна військовим злочинцем
Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що США більше не можуть "вирішувати всі світові проблеми". Про це повідомляє Clash Report.
"Є багато у світі гідних уваги приводів. Багато що відбувається жахливого. США не зможуть вирішити всі проблеми. Потрібно зберігати пріоритет на національних інтересах", - сказав він на бюджетних слуханнях у профільному комітеті палати представників.відео дня
За його словами, попередня адміністрація США на чолі з Джо Байденом "поводилася безвідповідально, заморозивши переговори з РФ на три роки".
"США треба вести переговори з РФ для запобігання прорахунків і конфліктів, але дружні відносини налагодяться, якщо зміняться умови", - зазначив Рубіо.
При цьому, Рубіо в суперечці з конгресменом Біллом Кітінгом відмовився безпосередньо називати президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем.
"Що ж, я думаю, ви можете подивитися на випадки, які там траплялися, і, звичайно, охарактеризувати їх як військові злочини, але наш намір - це покласти край цій війні... Ми не покладемо край війні, не поговоривши з Путіним. Це людина, з якою ми ведемо переговори", - сказав він.
Також держсекретар заявив, що статус "Талібану" в США як терористичної організації зараз переглядається на тлі звільнення затриманих американців.
Дивіться відео про те, як Рубіо не зміг відповісти на запитання, чи є Путін військовим злочинцем:
Заяви Трампа про війну - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з лідером РФ Володимиром Путіним сказав, що США не братимуть участі в мирних переговорах і не будуть вводити санкції проти РФ.
Трамп також розповів, що нових санкцій проти Росії не буде, оскільки "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв'язаної Путіним війни проти України.
Крім того, президент США заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, що оцінити зусилля в цьому напрямку.
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Хто такий Марко Рубіо
Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання.
У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.
Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.
Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.
"Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.
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