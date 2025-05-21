Вихід США з мирних переговорів: що зміниться та які наслідки для України

Трамп після переговорів з Путіним зробив ряд контраверсійних заяв щодо майбутньої участі США в мирному процесі та назвав альтернативного посередника.

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Чим для України закінчиться вихід США з переговорів / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що далі буде з переговорним процесом, якщо США з нього вийдуть остаточно

Чим для України закінчиться вихід США з переговорів

Хто може стати новим посередником замість США

Сполучені Штати Америки несподівано оголосили про відхід від активної участі в мирному процесі щодо врегулювання війни Росії проти України. Після телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, президент США Дональд Трамп заявив, що подальші переговори мають відбуватися без прямого посередництва Вашингтона, а США готові передати ініціативу іншим сторонам, зокрема Ватикану.

Це рішення викликало занепокоєння серед європейських союзників і в Україні, оскільки воно може послабити міжнародний тиск на Москву та ускладнити досягнення стійкого миру.

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Главред зібрав головне, що варто знати про вихід США із мирних переговорів та які наслідки таке рішення принесе для України.

Трамп, схоже, вмиває руки і залишає Україну на поталу загарбнику - FT

Для Дональда Трампа телефонна розмова з з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним стала приводом для оптимізму щодо можливостей "масштабної торгівлі" між США та Росією після завершення війни, яку він назвав "катастрофічною кривавою бійнею". Водночас, як повідомляє Financial Times, українці та європейські союзники сприйняли цю позицію як ознака того, що "покинули", передає Дзеркало тижня.

Зокрема, Трамп не лише утримався від тиску на Кремль для досягнення перемир’я, але й чітко дав зрозуміти, що США більше не братимуть участі в мирному посередництві, залишаючи Київ і Москву самостійно шукати вихід із війни, зауважують журналісти видання.

"Для спостерігачів це був переломний момент після більш ніж трьох років повномасштабної війни. Президент, який обіцяв закінчити війну в Україні в перший день свого другого терміну, схоже, вмиває руки і залишає Україну на поталу загарбнику. Цей дзвінок підтвердив найгірші побоювання європейців: президент США, спокусившись на путінські обіцянки, готовий розвернутися в бік Москви й зрадити Київ", — додають кореспонденти.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Більше того, Трамп навіть запропонував альтернативного посередника — Папу Римського Лева XIV.

"Ватикан ... заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів", — написав він в соціальній мережі Truth Social.

За словами двох поінформованих джерел, під час подальшої розмови з європейськими лідерами він підтвердив свою відмову від переговорного процесу та від будь-якого посилення тиску на Росію, допоки тривають прямі переговори між Москвою й Києвом.

Сигнали про прагнення США відсторонитися від війни в Україні вже протягом кількох тижнів надходять як від самого Дональда Трампа, так і від держсекретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса, які неодноразово висловлювали своє розчарування діями як Росії, так і України.

Що є "червоною лінією" Трампа для виходу із переговорів

Нещодавно Трамп на пресконференції в Білому домі заявив, що має власну "червону лінію", після перетину якої вийде з переговорного процесу щодо завершення війни. На запитання журналіста про наявність такої лінії, він відповів: "Так, вона існує у моїй голові, але я не планую її озвучувати".

Президент також повторив свою позицію, згідно з якою війна Росії проти України не є безпосередньою проблемою США, і Вашингтону, за його словами, було б "набагато краще, якби він (Вашингтон – ред.) у цей конфлікт не втручався".

"Тож я думаю, що у мене є певна межа, але я не хочу її називати, бо вважаю, що це ще більше ускладнить переговори", – підсумував Трамп.

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Переговори зайшли у глухий кут

Також нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс допустив можливість виходу Сполучених Штатів із мирного процесу, якщо переговори не дадуть конкретних результатів. Як передає NBC News, він підкреслив, що Вашингтон "цілком готовий" залишити врегулювання війни між Україною та Росією, адже "не має наміру витрачати час" і прагне "бачити реальний прогрес".

"Переговори тривають вже деякий час. Ми розуміємо, що в нас є свого роду глухий кут", – сказав він.

Американський віцепрезидент додав, що США "більш ніж готові вийти" з мирного врегулювання війни між Україною і Росією, оскільки "не збираються гаяти час" та хочуть "бачити результати".

Венс зауважив, що сумнівається, чи взагалі Володимир Путін має чіткий план завершення війни. І хоча Дональд Трамп, за його словами, налаштований працювати над відновленням довіри між Росією та Заходом, "для танго потрібні двоє".

Що далі буде з переговорним процесом, якщо США з нього вийдуть

Очільник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду зауважив, що можливий вихід США з мирного процесу – цілком реалістичний сценарій. На його думку, Дональду Трампу лише потрібно знайти відповідне обґрунтування для такого кроку.

Водночас дипломат не виключає, що подібні заяви можуть бути формою політичного тиску або шантажу з боку Трампа та його команди.

"Далі (після виходу США з переговорів – ред.) будуть жорсткі санкції з боку Європи і ніякого переговорного процесу. А війна триватиме. Враховуючи непередбачуваність Трампа, ми можемо очікувати будь-які наступні кроки. Тому справді може відбутися серйозний злам, якщо, як ми говорили, з гри вийдуть американці, і європейці почнуть реально бити по Росії. В такому випадку ми можемо розраховувати на те, що ситуація почне серйозно змінюватися", - політичний аналітик, історик Олександр Палій в інтерв’ю Главреду.

Чим для України закінчиться вихід США з переговорів

Політолог і економічний аналітик Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду зауважив, що навіть якщо США вийдуть із переговорного процесу щодо завершення війни, це навряд чи матиме критичні наслідки для України. На його думку, подібний крок нічого принципово не змінить і не призведе до катастрофічних наслідків. Навпаки — відмова Вашингтона від ролі "миротворця" могла б навіть полегшити відносини між Україною та США, дозволивши останнім активніше продавати зброю Києву.

Дональд Трамп / Фото: скріншот

Загородній також зазначив, що американські посадовці намагаються тиснути, лякаючи тим, що після виходу з переговорів зосередяться на інших глобальних викликах. Проте він вважає це ілюзією — подібною до спроб одночасно підтримувати Росію та реформувати американську економіку, що фактично лише провокує кризу та обвал цін на нафту. Ці два завдання, підкреслив експерт, не сумісні.

"Якщо США хочуть, то нехай виходять із переговорів. Так вони розпишуться у власному безсиллі. Це демонстрація того, що Штати взагалі ніяких питань вирішити не можуть", - вказав аналітик.

Також він не виключає, що США таки підуть на такий крок, оскільки не досягли бажаних результатів, а натомість можуть перекласти відповідальність на Україну, Росію та європейських союзників.

"Думаю, США вже це розуміють. Але не можуть це відкрито визнати, тому що его не дозволяє", - резюмував Загородній.

Що може стати останньою краплею для США, щоб вийти з переговорного процесу

Аналітик вказує на те, що такою "останньою краплею" може бути будь-що.

"США хоч сьогодні можуть сказати, що виходять із переговорного процесу і займаються далі своїми справами. Нехай виходять. Адже Україна зараз у значно кращій ситуації, ніж у 2022 році, коли теж не було жодних перемовин", - стверджує він.

Хто може стати новим посередником замість США

Загородній наголошує, що ключову роль у перемовинах відіграють Збройні сили України та вітчизняний оборонно-промисловий комплекс, тоді як у ролі посередників, на його думку, ефективнішими за США могли б бути, наприклад, Саудівська Аравія, Туреччина, ОАЕ чи Катар.

Натомість дипломат Володимир Огризко переконаний, що замінити США на Туреччину неможливо, адже Анкара не здатна відігравати по-справжньому вагому роль у цьому процесі.

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