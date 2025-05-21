Хто стоїть за вбивством Портнова: ексзаступник голови СБУ озвучив цікаву версію

Ягун поділився думкою, чому за вбивством Портнова може стояти Росія.

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Вбивство Андрія Портнова / колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Головне із заяви генерал-майора:

Вбивство Портнова - це можлива операція Росії

Україна точно не стоїть за цим злочином

Це вбивство вигідне РФ в цілях інформаційної операції

За вбивством ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова може стояти країна-агресор Росія. Про це сказав заступник голови СБУ (2014-2015 роки), генерал-майор запасу Віктор Ягун в ефірі Новини.Live.

За його словами, вбивство Портнова - це не справа України, а можлива операція Росії.

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"Портнов був величезною проблемою для України, і ніхто цього не приховує. Я не прихильник якихось позасудових розборок, і незважаючи на те, що я розумію, що ворог України мертвий. Але Україна точно не стоїть за тим злочином", - стверджує він.

Генерал-майор також поділився думкою, чому за вбивством Портнова може стояти Росія.

"Те, що він багато шкоди завдав Україні — так, але ліквідовувати людину на такому рівні, на якому він є, Україна точно за цим не стоїть. А от Російській Федерації кожне таке вбивство — це в черговий раз вони зараз розкриють свої інформаційні операції на предмет того, що "Україна — країна вбивств", вони ліквідують всіх, до кого тільки можуть дістатися руками", - наголосив Ягун.

Вбивства та замахи - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, вранці, 21 травня, в Іспанії застрелили колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Вбивство сталося поблизу Мадрида. ЗМІ зазначають, що було кілька пострілів із вогнепальної зброї. Зокрема, 4 удари в область грудей і ще 1 – у голову.

1 травня на відомого активіста і блогера Сергія Стерненка було скоєно напад. Він розповів, що нападницею виявилася жінка, її затримали.

14 березня у центрі Одеси невідомий застрелив активіста Дем'яна Ганула. Він помер від отриманих поранень. Очевидці повідомляють, що чоловік перед тим, як отримати поранення, від когось тікав. У нього зробили два постріли.

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Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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