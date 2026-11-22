Москва вимагає від європейських дипломатів покинути Україну, але в Євросоюзі не мають наміру виїжджати і називають ці погрози порушенням Статуту ООН.

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Росія атакує дронами дипломатів ЄС, щоб вигнати їх з України / колаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha

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Російський дрон вибухнув над головою посла ЄС у Києві

Москва вимагає від дипломатів покинути Україну

Путін пригрозив Європі ядерною зброєю

Російський дрон-камікадзе вибухнув прямо над головою посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової, коли вона виходила з броньованого автомобіля біля свого готелю. Таким чином країна-агресор РФ намагається залякати європейських дипломатів і змусити їх покинути Україну, однак, незважаючи на розмови про план евакуації посольств, представники ЄС не збираються виїжджати.

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Про це пише американське видання Forbes. За оцінкою видання, таке протистояння вимагає від європейських дипломатів сталевих нервів, але лише зміцнює їхню рішучість.

Про вибух дрона Матернова розповіла практично в режимі реального часу. За її словами, співробітник служби безпеки буквально заштовхнув її в будівлю.

"Кілька хвилин тому російський дрон вибухнув прямо над моєю головою. Я якраз виходила з броньованого автомобіля біля свого готелю разом із Майєю, моєю подругою та колегою. Мій співробітник служби безпеки буквально заштовхнув мене всередину через вхідні двері. Ми з Майєю впали на диван в атріумі готелю - нас буквально трясло. Так ми й сиділи. Довго", - написала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в X.

Чому погрози Москви порушують Статут ООН

Матернова переконана, що навіть погроза застосувати силу проти дипломатів, які працюють в Україні, за допомогою дронів і ракет порушує міжнародне право.

"Статут ООН, зрештою, чітко забороняє як погрозу силою, так і її застосування", - каже посол.

Дипломат наголосила, що відповідальність за удари лежить виключно на Росії.

"Коли Москва оголошує про нові удари й закликає дипломатів покинути країну або ризикувати життям, це явна погроза. Росія не може перекладати відповідальність за свої удари на людей, яким вона наказує покинути країну", - зазначила вона.

При цьому, за оцінкою Матернової, шанси на те, що європейські дипломати покинуть Україну, невеликі.

Удари по посольствах у Києві

19 листопада росіяни масово атакували Київ. За даними Euronews, постраждали посольства Австрії та Нідерландів: у будівлях вибило вікна, було пошкоджено автомобілі, але дипломати не постраждали. Уламки дронів також впали на територію МЗС України.

Газета The New York Times зазначала, що поки що незрозуміло, чи були посольства навмисними цілями атаки. Forbes нагадує, що раніше Кремль завдавав ударів по українській залізниці під час руху поїзда, в якому їхали високопоставлені європейські політики, зокрема екс-прем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

"Це могло бути замахом на вбивство", - зазначає Forbes.

Навіщо Путіну залякувати Європу

За версією видання, одна з головних цілей Путіна - не допустити вступу України до ЄС. Причина в тому, що членство в Євросоюзі дало б Києву гарантії колективного захисту.

"Договір, на якому ґрунтується Європейський союз, містить надзвичайно важливе положення про взаємну оборону - аналогічне статті 5 Північноатлантичного договору (НАТО), - яке забезпечило б колективний захист України у разі відновлення російської агресії", - зазначає видання.

Кремлівський диктатор також погрожував Європі ядерною зброєю і хвалився, що Європа не зможе перемогти Росію в ядерному протистоянні. Відповідаючи на запитання про можливе застосування такої зброї, він не став виключати найгіршого сценарію.

"Чи можемо ми гарантувати, що ця зброя ніколи не буде застосована? Звичайно, не можемо", - сказав Путін.

Чи може Путін застосувати ядерну зброю проти Європи?

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю "Главреду" зазначав, що ядерні погрози - давній інструмент Кремля.

"Росія давно використовує аргумент ядерної зброї", - підкреслив експерт.

Сам Горбач не вірить у реальність ядерного удару, однак не береться передбачати, як на таку загрозу відреагують західні лідери.

"Чи може Путін застосувати ядерну зброю? Я в це не вірю. Але чи повірять у це лідери країн НАТО та ядерних держав і як вони в такому разі поводитимуться - я не знаю", - пояснив Горбач.

За його словами, результат багато в чому залежить від рішучості тих, кого Москва намагається залякати.

"Шантаж залишається шантажем, але далі все залежатиме від реакції тих, проти кого цей шантаж спрямований", - підсумував експерт.

Більш тривожно оцінює ситуацію Спенсер Уоррен, якого Forbes називає одним із провідних світових експертів з ядерного арсеналу Кремля. У коментарі виданню він припустив, що Путін може наблизитися до реального підриву тактичної або стратегічної боєголовки в спробах відтворити втрачену імперію.

"Я схильний думати, що існував би величезний ризик ядерної ескалації", - зазначив аналітик.

Загрози Росії Європі - новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче змінити кордони Європи. Серед країн, що перебувають під загрозою, він назвав Фінляндію, Швецію та Угорщину. Також, за словами Зеленського, йдеться про присутність США в країнах Балтії.

Раніше про ризики для Європи попереджав прем'єр Польщі Дональд Туск. Він говорив, що Росія може вдатися до гібридних атак дронами та ракетами проти країн НАТО, які підтримують Україну. Політолог Максим Розумний тоді зазначав, що найгостріше загрозу відчувають держави, що межують з РФ.

Загрози Кремль адресує й Україні. Зеленський відповів на погрози Путіна через атаку на Кримський міст. За словами глави держави, "факти є фактами".

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